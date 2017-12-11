Milletvekili Koçer’den Büyüme Rakamlarını Değerlendirmesi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin 2017 üçüncü çeyrekte son 6 yılın en iyi büyüme rakamını elde ettiğini belirterek, "Türkiye...

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin 2017 üçüncü çeyrekte son 6 yılın en iyi büyüme rakamını elde ettiğini belirterek, "Türkiye büyümede bir dünya rekoru kırmıştır" dedi.

Milletvekili Koçer, 2017 yılı üçüncü çeyrekteki yüzde 11.1'lik büyüme oranının son 6 yılın en iyi büyüme rakamı olduğunu ifade etti. Koçer, "Türkiye büyümede bir dünya rekoru kırmıştır. Türkiye son çeyrekteki yüzde 11.1'lik büyüme oranı ile büyüme şampiyonları olan Çin ve Hindistan geride bırakmıştır. Kendisine karşı yürütülen küresel ölçekteki siyasi ve ekonomik operasyonlara rağmen yakaladığı bu büyüme ile Türkiye önünü kesmek, çelme takmak isteyenlere en güzel cevabı vermiştir. Türkiye tarih yazıyor. Her türlü entrikaya rağmen Türkiye büyüyor. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Ancak biliyoruz ki sevdası Türkiye olmayanları bu başarı kıskandıracak, çatlatacak ama gerçekler değişmeyecektir. Bu rakamlardan sonra yabancı kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin 2018 beklentilerini süratle revize edeceklerdir" dedi.

İmalat sanayideki dikkat çeken büyüme

Türkiye'deki imalat sanayinin büyüme oranına da dikkat çeken Koçer, "Türkiye 2018 yılına umutla giriyor. İnşaat, tarım ve hizmet alanlarındaki büyümenin yanı sıra dikkat çekici olan imalat sanayinin yüzde 15,2 oranındaki katkısıdır. Büyümede sanayi üretiminin payı doğrudan makine ve teçhizat alanındaki kapasite artışına işaret ediyor. Bu büyüme rakamı üretim artışı demek, daha fazla iş demek, daha fazla istihdam demek. Hükümetimizin son bir yılda almış olduğu ekonomik tedbirler ve TBMM'de buna bağlı olarak çıkardığımız kanunlar büyümenin arkasında önemli bir itici güç olmuştur. Bu büyümenin devam etmesi ve sürdürülebilir olması en büyük dileğimizdir. Bununda gercekleşeceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.