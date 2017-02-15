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'Milli Seferberlik' çağrısına TÜYAP'tan destek

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'Milli Seferberlik' çağrısına TÜYAP'tan destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısına TÜYAP'ın Anadolu'da fuarlar yaparak desteklediğini belirten Genel Müdür Alagöz, "Üzerimize düşen görevleri yüklendik" dedi

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısına kendilerinin de fuarcılık sektörü olarak destek verdiklerini söyledi. Türkiye'nin geleceğine inandıklarını, bu doğrultuda çalıştıklarını dile getiren Alagöz, bu kapsamda yeni fuarlar, yeni projeler, yeni fuarlar organize etmeye çalıştıklarını anlattı. 

FUAR SAYISINDA ARTIŞ VAR
Anadolu'da farklı şehirlerde piyasalara girmek suretiyle fuarcılığı daha geniş bir coğrafyaya yaymaya çalıştıklarının altını çizen Alagöz, tüm olumsuzluklara rağmen fuarcılık sektörünün büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince fuarcılık istatistikleri yayınlandığını, buna göre Türkiye'de 2015 yılında düzenlenen 419 fuarın 2016'da 426'a çıktığını belirtti.

Ziyaretçi sayısının da 16 milyon 831 bin 764'ten 17 milyon 841 bin 871'e yükseldiğine işaret eden Alagöz, "Fuarlarımızı ziyaret eden yabancı sayısı da 518 bin 140'a yükselmiş. Bu, muazzam bir rakam. Biz, fuarcılık sektörünün ana aktörleri olarak üzerimize düşen görevleri yüklendik, sonuna kadar da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Fuarlar, ekonominin çarklarının dönmeye devam ettiğinin göstergesidir" dedi.

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