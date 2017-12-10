Minibüsçü esnafının umudu 'Erdoğan'

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Ruhsatında minibüs yazan araçlar iş vergi ödemeye gelince otobüs vergisi ödüyor. İki seçimdir 'düzeltilecek' dendi, sözler tutulmadı. Minibüsçü esnafının umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan" dedi

Minibüslere otobüs vergisi ödetmenin ne vergi adaletiyle ne de mali güç ilkesiyle bağdaşmadığını ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Apaydın, "Fabrikada minibüs olarak üretilen, ruhsatında minibüs yazan, trafik sigortası poliçesinde minibüs yazan, çalışma ruhsatını ve güzergah belgesini minibüs olarak alan, daha da ötesi vergi dairesindeki mükellefiyetinde dahi minibüs işletmesi olarak kaydedilen araçlar, iş motorlu taşıtlar vergisi ödemeye gelince otobüs vergisi ödüyor. Bu uygulama ne vergi adaletiyle ne de mali güç ilkesiyle açıklanabilir" dedi.

UMUTLAR ERDOĞAN’DA

2017 yılı tarifesine göre 1-6 yaş arasındaki bir minibüsün motorlu taşıtlar vergisi 776 TL iken minibüsçü esnafının otobüs tarifesinden 1.958 TL vergi ödediğinin altını çizen Apaydın, "Son iki seçimde de minibüsçü esnafına bu verginin düzeltileceği müjdesi verildi ama nedense bu sözler bugüne kadar tutulmadı. Minibüsçü esnafının umudu, her zaman esnafın yanında ve esnafın destekçisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

N. Alper CABBAR