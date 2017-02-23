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Minik öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü'nü gezdi

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Minik öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü'nü gezdi
Toptepe İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, yangın anında neler yapılabileceği hakkında bilgiler aldılar

Samsun Canik İlçesi'nde bulunan Toptepe İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Halime Yüksel Solak'ın denetiminde Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette çocuklar, itfaiye teşkilatının çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu. 

Minik öğrenciler, İtfaiye Müdürlüğü hakkında bilgiler alarak yangın anında 110 Yangın İhbar Hattı’nın aranacağını ve 110 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini öğrendiler. Çocuklara ayrıca yangın anında neler yapılabileceği hakkında da bilgiler verildi.

Çocukların itfaiye teşkilatını tanımalarını çok önemsediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yetkilileri, "Zaman zaman teşkilat olarak okullara giderek eğitim veriyoruz, bazen de okullar bizi ziyarete geliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Buraya gelen minikler itfaiyecilerle tanıştı, araçları tanıdı, haber merkezini gördü. 110 ihbar hattının nasıl kullanacağı ana okulu öğrencilere anlatıldı" dediler.

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