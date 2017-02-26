Minik Uğur’u Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama çalışmalarına havanın kararması sebebiyle ara...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama çalışmalarına havanın kararması sebebiyle ara verildi.

Akyayla Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Harun Deniz (33) ile oğlu Mustafa Deniz (8) hayatını kaybederken, anne Melek Deniz ise yaralı olarak kurtulmuştu. Ekiplerin aracı dere içinden çıkarmasının ardından araçta ve çevresinde bulunamayan 4 yaşındaki Uğur Deniz'i arama çalışmaları dün geceden sonra bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.

Jandarma, AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Dursunbey Belediyesine bağlı ekipler ve köylüler tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında kazanın meydana geldiği alan ve derenin 5 kilometrelik uzantısında arama yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı 6 dalgıç ve Çanakkale'den sevk edilen 2 su altı dalgıcı da derenin 1 kilometrelik uzantısında dip ve kıyılarda arama yaptı. Gün boyu süren çalışmalarda sonuç alınamazken, akşam karanlığı çökünce aramalara ara verildi.

Öte yandan kazada ölen baba Harun Deniz ve oğlu Mustafa Deniz'in cenazeleri yarın öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Dursunbey Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Minik Uğur'u arama çalışmaları ise yarın Ankara'dan gelecek olan Jandarma arama kurtarma ekiplerinin de desteği ile sürdürülecek.