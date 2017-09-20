Misak-ı Milli hatırlatılmalı

Samsun Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen Türkiye açısından savaş sebebi olacağının ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “ Halep’ten Musul ve Kerkük’e uzanan Misak-ı Millî sınırlarımız hatırlatılmalıdır "dedi.

Samsun Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen, Irak'ta Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması planlanan 'Bağımsızlık' referandumu ile ilgili açıklaması yaptı. Sömürgeci güçlerin Orta Doğu’yu şekillendirmeye yönelik çabalarında kritik eşiğe gelindiğini belirten Doç. Dr. Serkan Şen, “İsrail’in güvenliği ve enerji yollarının denetimi için Barzani piyonu devreye sokulmuştur. İslam coğrafyasını kan gölüne dönüştüren ABD, Türkiye’ye karşı açıktan düşmanca bir siyaset izlemektedir "dedi.

Doç.Dr. Şen, " Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin, Irak Anayasası’na göre bir bölgeye bağlı olmayan Kerkük’ü de içine alan ‘bağımsızlık referandumu’nu 25 Eylül 2017’de yapacağının duyurulması bir sonraki adımda Türkiye’nin hedefe oturtulması manasına gelmektedir. Bölgedeki Türk varlığını silmeye yönelik projeler karşısında tereddütsüz, kararlı bir politika yürütülmelidir. Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün bozulmasının bizim açımızdan savaş sebebi olacağı ilan edilmelidir. Şayet 1920’lerde varılan çözümler bozulacaksa Halep’ten Musul ve Kerkük’e uzanan Misak-ı Millî sınırlarıyla ilgili haklarımızın gündeme getirilmesi tarihî bir sorumluluktur” diye konuştu.

SİYASİTÇİLER BİRLİK OLMALI

Türkiye’nin uğradığı bütün haksızlıklara ve kaçırdığı bütün fırsatlara rağmen Türk devletinin, hâlâ bu coğrafyanın en önemli gücü ve ümit kaynağı olduğunu vurgulayan Şen, " Ülkemizi yönetenleri, aydınları ve bütün siyasileri bu millî beka meselesinin gerektirdiği birlik ve dayanışma ruhuna uygun davranmaya davet ediyoruz. Türk Ocakları olarak Irak’ın kuzeyindeki kanunsuz referanduma ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK İhanet Koridoruna ‘Hayır!’ diyoruz. Yetkililerimizi, Türkmenleri merkeze alan bir siyaset yürütmeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki masada olan sadece Kerkük değil Türkiye’nin geleceğidir” ifadelerini kullandı.