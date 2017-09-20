  • BIST 105.324
  • Altın 146,461
  • Dolar 3,4721
  • Euro 4,1642
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 32 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

Misak-ı Milli hatırlatılmalı

»
Misak-ı Milli hatırlatılmalı
Samsun Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen Türkiye açısından savaş sebebi olacağının ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “ Halep’ten Musul ve Kerkük’e uzanan Misak-ı Millî sınırlarımız hatırlatılmalıdır "dedi.

Samsun Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen, Irak'ta Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması planlanan 'Bağımsızlık' referandumu ile ilgili açıklaması yaptı. Sömürgeci güçlerin Orta Doğu’yu şekillendirmeye yönelik çabalarında kritik eşiğe gelindiğini belirten Doç. Dr. Serkan Şen, “İsrail’in güvenliği ve enerji yollarının denetimi için Barzani piyonu devreye sokulmuştur. İslam coğrafyasını kan gölüne dönüştüren ABD, Türkiye’ye karşı açıktan düşmanca bir siyaset izlemektedir "dedi. 

Doç.Dr. Şen, " Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin, Irak Anayasası’na göre bir bölgeye bağlı olmayan Kerkük’ü de içine alan ‘bağımsızlık referandumu’nu 25 Eylül 2017’de yapacağının duyurulması bir sonraki adımda Türkiye’nin hedefe oturtulması manasına gelmektedir. Bölgedeki Türk varlığını silmeye yönelik projeler karşısında tereddütsüz, kararlı bir politika yürütülmelidir. Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün bozulmasının bizim açımızdan savaş sebebi olacağı ilan edilmelidir. Şayet 1920’lerde varılan çözümler bozulacaksa Halep’ten Musul ve Kerkük’e uzanan Misak-ı Millî sınırlarıyla ilgili haklarımızın gündeme getirilmesi tarihî bir sorumluluktur” diye konuştu.

SİYASİTÇİLER BİRLİK OLMALI 

Türkiye’nin uğradığı bütün haksızlıklara ve kaçırdığı bütün fırsatlara rağmen Türk devletinin, hâlâ bu coğrafyanın en önemli gücü ve ümit kaynağı olduğunu vurgulayan Şen, " Ülkemizi yönetenleri, aydınları ve bütün siyasileri bu millî beka meselesinin gerektirdiği birlik ve dayanışma ruhuna uygun davranmaya davet ediyoruz. Türk Ocakları olarak Irak’ın kuzeyindeki kanunsuz referanduma ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK İhanet Koridoruna ‘Hayır!’ diyoruz. Yetkililerimizi, Türkmenleri merkeze alan bir siyaset yürütmeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki masada olan sadece Kerkük değil Türkiye’nin geleceğidir” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Genç’ten ilçelere ‘hayırlı olsun’ ziyareti20 Eylül 2017 Çarşamba 17:26
  • İki ayrı telefondan BYLOCK ÇIKTI20 Eylül 2017 Çarşamba 16:33
  • Eski Müdür FETÖ'den yargılanıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 16:30
  • Ulaşımda sorunlar tespit ediliyor20 Eylül 2017 Çarşamba 15:21
  • Raylı OMÜ'ye ne zaman çıkacak20 Eylül 2017 Çarşamba 15:15
  • Fındık olayı fazla abartıldı20 Eylül 2017 Çarşamba 15:07
  • Vali'ye Ahilik Haftası ziyareti20 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
  • Uğur Okulları, onları unutmadı20 Eylül 2017 Çarşamba 13:55
  • YARGIDAN 'GÜLSAN İÇİN' 2. FREN20 Eylül 2017 Çarşamba 09:00
  • 62'lik adama taciz gözaltısı19 Eylül 2017 Salı 19:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti