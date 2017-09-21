Mtso Başkan Adayı Namık Şahin Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Namık Şahin, Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Namık Şahin, Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında 14 Ekim'de yapılacak seçimlere az bir süre kalırken, MTSO başkan adayı Namık Şahin de seçim çalışmalarına devam ediyor. Şahin, bu kapsamda Malatya Valisi Ali Kaban'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Şahin, Malatya Valisi Ali Kaban'a yeni görevinde başarılar diledi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Namık Şahin'in adaylık süreci ve Malatya'nın sorunları da konuşuldu. Malatya Valisi Ali Kaban ise, Namık Şahin'in Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adaylığı hususunda başarı temennisinde bulundu.