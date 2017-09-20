Mtso Başkan Adayı Sadıkoğlu:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret etti.

Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) seçim süreci hakkında bilgilendirme gezisi yapan İş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Başkan Çakır'ı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "Malatya ekonomisi için yapacak çok iş var" sloganı ile ticaret sanayi odası yönetimine talip olduk. Paradigmasını yeni nesil girişimci üzerine kuran bu ekip kısa, orta ve uzun vadede Malatya'da her ticaret erbabına ve sanayiciye yeni bir vizyon katmak için yola çıkmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'da Sadıkoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.