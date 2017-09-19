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Muğlaspor Kupaya Penaltılarda Veda Etti

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Muğlaspor Kupaya Penaltılarda Veda Etti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında kendi sahasında 2. Lig kırmızı grup ekibi Etimesgut Belediyespor ile karşılaşan Muğlaspor, normal süresi...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında kendi sahasında 2. Lig kırmızı grup ekibi Etimesgut Belediyespor ile karşılaşan Muğlaspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Konuk ekip 5 penaltının 3'ünü gole çevirirken, Muğlaspor 2'sini gole çevirdi ve yeşil-beyazlılar kupaya penaltı atışları sonrası veda etti.

Maçtan Dakikalar

15. dakikada gelişen Etimesgut Belediyespor atağında Muğlaspor defansı ceza alanı içinde topu elle kesti. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken atışı kullanan Caner topu ağlara gönderdi 0-1.

24. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta soldan yapılan ortayı gelişine vuran Emrah'ın şutunu Muğlaspor kalecisi Hasan tokatlayarak kornere çeldi.

42. dakikada Muğlaspor ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Berkay Yüksel'in sert şutunu kaleci Hasan ayağı ile çelerek gole izin vermedi.

47. dakikada Muğlaspor istediği gole kavuştu. Ceza sahası dışından kullanılacak frikik için topun başına gelen Caner kalecinin sağına uzanamayacağı noktayı topu gönderdi 1-1.

90+4. dakikada Muğlaspor turu aralamak için eline geçen fırsatı Berkay Yüksel ile tepti. Maçın san dakikasında Berkay Yüksel ceza alanının sağ çaprazından sert şutu direğe takıldı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da gol yollarında başarılı olamayınca tur kapısı penaltılara kaldı.

Penaltı atışlarında Muğlaspor'dan Berkay Günay ve Polat topu ağlara gönderirken, Berkay Yüksel, Caner ve Oğuzhan penaltı atışlarını kaçırdı. Etimesgut Belediyespor'da ise Eser, Eren ve Rıdvan penaltı atışlarını gole çevirirken, Caner ve Berat penaltı atışlarını gole çeviremedi. Konik ekip penaltı atışlarında 3-2'lik üstünlük sağlayarak kupada yoluna devam etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Mehmet Can Küçük xx, Segah Tunçkol xx

Muğlaspor: Hasan xx, Onur xx, Enes xx, Osman xx (Dak. 68 Ceyhun x), Haluk xx, Oğuzhan xx, Erhan xx, Veysel xx(Dak. 106 Berkay Günay x), Caner xx, Burçkan xx(Dak 73 Polat xx), Berkay Yüksel xx

Etimesgut Belediyespor: Hasan xx, Berat xx, Emrah xx(Dak. 78 Eser xx), Eren xx, Mikail xx, Alaettin xx, Bekir xx(Dak. 75 Yaşar x), Caner xx, Ömer xx, Gökhan xx Umut xx(Dak. 119 Rıdvan)

Goller: Dak. 47 Caner (Muğlaspor), Dak. 15 Caner (Pen) (Etimesgut Bld.Spor)

Sarı Kartlar: Erhan, Polat (Muğlaspor), Berat, Yaşar, Ömer (Etimesgut Bld. Spor)

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