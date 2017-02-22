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Muhalefet hedef saptırmaya çalışıyor

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Muhalefet hedef saptırmaya çalışıyor
Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek partililerle buluşan Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarının bilerek ve kasıtlı olarak saptırılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek partililerle buluşan Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarının bilerek ve kasıtlı olarak saptırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, sistemin hem bugünün Türkiye’si için hem de geleceğin Türkiye’si için gerekli olduğunu dile getirdi. 

Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, muhalefetin sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a endeksleyerek, hedef şaşırtmaya çalıştığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi millete doğru anlatılması gerekiyor. Türkiye geçmişte koalisyon hükümetlerinden çok büyük sıkıntılar çekti. Krizler, kaoslar, darbeler koalisyon dönemlerinde oldu. Çocuklarımızın bir daha o dönemi yaşamaması, geleceğin daha müreffeh olması için insanlarımıza bu işin ne kadar önemli olduğunu,  Türkiye'nin geleceği açısından elzem bir mesele olduğunu, bir parti meselesi olmaktan çok öte bir mesele olduğunu, vatan millet meselesi olduğunu anlatmak zorundayız" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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