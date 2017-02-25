Münbiçli Araplar. Evlerine Dönmek İstiyor

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Suriye Masası, PKK ve DEAŞ baskılarından kaçan binlerce Münbiçli ailenin evlerine geri dönmek...

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Suriye Masası, PKK ve DEAŞ baskılarından kaçan binlerce Münbiçli ailenin evlerine geri dönmek istediğini açıkladı.

Suriye ve Irak'taki gelişmeleri alandan takip eden dernek tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de başta İdlip bölgesi olmak üzere Münbiçliler zorla çıkarıldıkları evlerine dönmek istiyorlar. Nüfusunun büyük kısmı Arap olan kent şu an terör yapılarının elinde. Münbiç, Suriye'de Fırat Nehri'nin batısında yer alan bir bölge. Türkiye sınırına ise yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alıyor. Suriye'de Halep'e bağlı ilçenin büyüklüğü 26 kilometrekaredir. Suriye iç savaşından önce yaklaşık 100 bin nüfusu bulunan ilçenin tamamına yakını Arap. Nüfusun birkaç bini Kürt ve Türkmenlerden oluşuyordu. Münbiç, Suriye çatışmaların başladığı iç savaşta 2011 yılını sakin geçirdi. Temmuz 2012'de ise silahlı muhaliflerin kontrolüne geçti.Ocak 2014'te ise terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti. Bu tarihten itibaren binlerce aile kentti terk etti.Bunlar ya Halep'in iç bölgelerine ya da Türkiye'ye geldiler. Temmuz 2016 başında Münbiç merkezi ABD hava desteği altında YPG/PKK militanları tarafından kuşatıldı. Ağustos 2016 tarihinde ABD'nin desteğiyle, DEAŞ'a karşı ortak mücadele bahanesiyle PYD/PKK'nın Münbiç'e girmesi sağlandı. DEAŞ terör örgütünden sonra bu sefer diğer terör örgütü PKK kentti ele geçirdi.Örgüt ilçeye evlerine dönmek isteyen Arap ve Türkmen ailelere izin vermedi.Kürtlere ise PKK'ya katılmaları şartını getirdi" denildi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Bugün İdlip bölgesinde kamplarda binlerce Münbiçli Arap aile evlerine dönmek istiyor. Örneğin 70 yaşında Um Siyar, Münbiçli bir anne 5 çocuğunun hepsini Suriye iç savaşında kaybetti. Um Siyar çocuklarının kimini rejim, kimini DAEŞ kimini de PKK katletti. Suriye'nin İdlip bölgesine hayatta kalma mücadelesi veren Siyar'ın şimdi ise başını sokacak bir damı bile yok, İdlib'in kuzeyinde bulunan kampta yardım bekliyor.65 yaşında olan Um Siyar Münbiç'de PKK baskısından kaçarak İdlib'e sığındı" dedi.