  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 20 °C

Münbiçli Araplar. Evlerine Dönmek İstiyor

» »
Münbiçli Araplar. Evlerine Dönmek İstiyor
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Suriye Masası, PKK ve DEAŞ baskılarından kaçan binlerce Münbiçli ailenin evlerine geri dönmek...

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Suriye Masası, PKK ve DEAŞ baskılarından kaçan binlerce Münbiçli ailenin evlerine geri dönmek istediğini açıkladı.

Suriye ve Irak'taki gelişmeleri alandan takip eden dernek tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de başta İdlip bölgesi olmak üzere Münbiçliler zorla çıkarıldıkları evlerine dönmek istiyorlar. Nüfusunun büyük kısmı Arap olan kent şu an terör yapılarının elinde. Münbiç, Suriye'de Fırat Nehri'nin batısında yer alan bir bölge. Türkiye sınırına ise yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alıyor. Suriye'de Halep'e bağlı ilçenin büyüklüğü 26 kilometrekaredir. Suriye iç savaşından önce yaklaşık 100 bin nüfusu bulunan ilçenin tamamına yakını Arap. Nüfusun birkaç bini Kürt ve Türkmenlerden oluşuyordu. Münbiç, Suriye çatışmaların başladığı iç savaşta 2011 yılını sakin geçirdi. Temmuz 2012'de ise silahlı muhaliflerin kontrolüne geçti.Ocak 2014'te ise terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti. Bu tarihten itibaren binlerce aile kentti terk etti.Bunlar ya Halep'in iç bölgelerine ya da Türkiye'ye geldiler. Temmuz 2016 başında Münbiç merkezi ABD hava desteği altında YPG/PKK militanları tarafından kuşatıldı. Ağustos 2016 tarihinde ABD'nin desteğiyle, DEAŞ'a karşı ortak mücadele bahanesiyle PYD/PKK'nın Münbiç'e girmesi sağlandı. DEAŞ terör örgütünden sonra bu sefer diğer terör örgütü PKK kentti ele geçirdi.Örgüt ilçeye evlerine dönmek isteyen Arap ve Türkmen ailelere izin vermedi.Kürtlere ise PKK'ya katılmaları şartını getirdi" denildi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Bugün İdlip bölgesinde kamplarda binlerce Münbiçli Arap aile evlerine dönmek istiyor. Örneğin 70 yaşında Um Siyar, Münbiçli bir anne 5 çocuğunun hepsini Suriye iç savaşında kaybetti. Um Siyar çocuklarının kimini rejim, kimini DAEŞ kimini de PKK katletti. Suriye'nin İdlip bölgesine hayatta kalma mücadelesi veren Siyar'ın şimdi ise başını sokacak bir damı bile yok, İdlib'in kuzeyinde bulunan kampta yardım bekliyor.65 yaşında olan Um Siyar Münbiç'de PKK baskısından kaçarak İdlib'e sığındı" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Uzman Çavuşun Cenazesi Memleketi Kütahya’ya Getirildi25 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Resmini Çizdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Tanışmak İstiyor25 Şubat 2017 Cumartesi 11:53
  • Kimsesiz Engellinin Karla Mücadelesi25 Şubat 2017 Cumartesi 11:43
  • Bakan Elvan: "Topyekun Bir Kalkınmayı Hedef Ediniyoruz"25 Şubat 2017 Cumartesi 11:28
  • El Bab’ta Oğlu Yaralanan Doktor Babanın Yürek Yakan Paylaşımı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:23
  • Kocasının Böbreği İle Hayata Tutundu25 Şubat 2017 Cumartesi 11:23
  • 15 Temmuz’da 700 Harbiyeli Ankara’ya Götürülmeye Çalışılmış25 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Üniversite Öğrencisi Kömür Taşıyarak Okuyor25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • Adil Güngör’ün Anıları Hikayeleştirildi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Sarıkanat Rekor Kırdı, Kilosu 50 Tl25 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti