Muş Valisi Yavuz’dan Köylere Ziyaret

Muş Valisi Seddar Yavuz, Varto'nun köylerine bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek köylerdeki vatandaşlara bazı açıklamalarda bulundu.

Muş Valisi Seddar Yavuz, Varto'nun köylerine bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek köylerdeki vatandaşlara bazı açıklamalarda bulundu. Yavuz, barış süreciyle ilgili soruya ise "Kıyamete kadar bir daha barış süreci olmaz, kimse bir daha barış sürecini beklemesin" dedi.

Muş Valisi Seddar Yavuz, Varto ilçesinin Yukarı Alagöz Mahallesi, Dallıöz, İlbey, Çayçatı, Ölçekli Kaynarca, Kolan, Çaylar, Beşik Kaya, Güzelkent köyü ile Güllüce mezrasında bulunan taziye evlerinde ve cem evlerinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme dair bilgiler verdi. Vatandaşların sorunlarınını çözümü konusunda çalışacaklarını söyleyen Seddar Yavuz, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ile kurum amirleri tarafından karşılandı.

"Kıyamete kadar bir daha barış süreci olmaz"

Yavuz, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve il ve ilçe kurum amirleriyle köylere geçti. Burada konuşan Muş Valisi Seddar Yavuz, "Kürtlerin çocuklarını dağ başlarında öldürdüler. Bu köyde devletten yardım almayan kimse yok. Şu veya bu şekilde bizim imkanlardan istifade etmeye insanlar devam ediyor. Ama zaman zaman kendimizi iyi ifade edemediğimizi ve anlatamadığımızı da görüyoruz. Kobani diye Varto'da okulları yakanlar acaba gidip başka yerlerde mücadele etselerdi daha iyi olmaz mıydı diye sormak gerekiyor. Köyünüzde ne var ne yok az çok biliyorum. Her şeyin farkındayım. Bilmeyerek konuşmuyorum. Ümit ederim, herkes aklını başına toplar, herkes olayları daha iyi değerlendirir. Suriye'den gelen üç milyon Türkiye'ye gelip sığınıyor. Türkiye'nin başına bir şey gelirse siz nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Gideceğiniz bir yer var mı? Ya da benim gideceğim bir yer var mı? Yoksa ona göre yaşamalıyız. Türkiye'den daha iyi bir ülke bulabildiysek burayı yakıp yıkabiliriz. Ama Türkiye'den daha iyi gidip yaşanabilecek bir ülke yok. Biz terör konusunda net bir şekilde kararlıyız. Bir soru soruluyor bana efendim bir daha süreç başlar mı? Bir daha süreç kıyamete kadar başlamaz. Herkes bunu kafasına koysun bir daha süreç başlar mı sorusunun cevabı hayırdır. Çünkü bir daha süreç başlasa olacak hadise şudur daha çok haraç toplanacaktır. Daha çok çocuklarımız dağa kaçırılacaktır. Daha çok insan ölecektir. Daha çok bomba stoklanacaktır. Bunların amacı Kürtlere özgürlük değil, Kürtlere hak hukuk, onları kalkındırmak değil, tam aksine PKK Kürtler eliyle öç alıyor. Türkiye'den öç alınıyor. Bunlar taşeron örgüt. PKK'sı DEAŞ'ı, DHKP'si bütün bunlar küresel yapıların Türkiye'deki maşaları bu yollarla Türkiye'den intikam alıyorlar. Bundan sonra barış süreci olmaz. Bundan sonra insanlar silahlarını alıp gelip teslim edecekler" dedi.

Dağda çocukların halen olduğunun altını çizen Vali Yavuz, "Çocuklarını kaybedenler var sesleniyorum herkese, çocuklarınızla irtibat kurun bu eli kanlı katil yolundan dönün, hakkın hukukun yanında yer alın. Çocuklarınız gelsin adalete teslim olsun. Bunun dışında bir buçuk yıldır sizlerle beraber ne söylediysem yaptım. Bundan sonrada yapacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın süreci halkımız için yaptık ama sabote edildi. Biz vatandaşımızı şefkatle kucaklayacağız. Ama şefkate cevap vermeyen elleri kanlı katillerin ellerini kırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Referandumda güvenlik tedbirleri üst düzey olacak"

Referanduma değinen Vali Yavuz "Referandum seçimi yaşanacak. Referandumla ilgili olarak en üst seviyede güvenlik tedbirleri alacağız. Vatandaşımızın özgür ve hür iradesi sandığa yansıması bizim için olmazsa olmazdır. Tabii tercih sizindir. Ama hiçbir baskı olmaksızın oylarınızı kullanacaksınız. Düşünün HDP ve PKK halkların kardeşliğini ve özgürlük istiyoruz. Nasıl istiyorsun halkların kardeşliğini korkutarak mı? Silah doğrultarak mı? Bu köyde oy çıkmazsa hepinizi yakarım yıkarım demekle mi demokrasi özgürlük insan hakları sağlayacaksınız. Vali olarak ben size öyle bir şey söyledim mi? İradenize saygı gösterdik. Hür iradenizi başkasına ipotek ettirmeyin. Ne bana ne de başkasına, vicdanınızın sesini dinleyeceksiniz. Ama silahın gölgesinde vicdanın sesinin olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Oysa bizim yapmamız gereken silahın gölgesini bu bölgeden kaldırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Vali Seddar Yavuz köy okullarında öğrencilerle bir araya gelip onlara oyuncak ve çikolata hediye ettikten sonra, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit edilen ve Varto'nun Beşikkaya köyünde defnedilen Şehit Serdar Akın'ın baba evini ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Çaylar köyü yatılı bölge okulunda verilen yemeğe katılan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanlığına yaptığı ziyaretin ardından istirahate çekilmek üzere geceyi Varto ilçesinde geçirdi.