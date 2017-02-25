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Müsiad Malatya Şubesinde Başkan Yeniden Hüseyin Kalan Oldu

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Müsiad Malatya Şubesinde Başkan Yeniden Hüseyin Kalan Oldu
MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlığa yeniden Hüseyin Kalan seçildi.

MÜSİAD Malatya Şubesinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlığa yeniden Hüseyin Kalan seçildi.

25 Ocak'ta gerçekleştirilen 19'uncu olağan kongrenin yenilenmesi ile bugün gerçekleştirilen olağan üstü kongrede mevcut başkan Hüseyin Kalan ve İşadamı Hüseyin Apak başkanlık için yarıştı. Genel kurulda 46 oy alan Hüseyin Kalan MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı görevine seçilirken Hüseyin Apak ise 39 oy aldı.

Hüseyin Kalan'ın başkanlığa seçildiği kongrede yönetim ise şu isimlerden oluştu:

"Necdet Seçilmiş, H.Osman Yağız, Nazım Akkaya, Muharrem Boyraz, Mehmet Hanifi Işık, Mahmut Boyraz, Abdullah Canpolat, Mustafa Kırteke, Erdal İlbay."

Bugün gerçekleştirilen olağan üstü kongreye MÜSİAD Genel Merkezinden Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu ile Mustafa Akdaş ve Olcay Karahan'da katıldı.

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