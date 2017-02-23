MÜSİAD'dan ziyaret turu

MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan ve Heyeti, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve MHP İl Başkanı Taner Tekin'i i ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Samsun Valisi İbrahim Şahin'i ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Taner Tekin'i ziyaret etti.

MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu hedeflerinden bahsederken, Vali Şahin işadamlarının taleplerini gerçekleştirebilmek adına çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirttiler. MHP İl Başkanı Tekin ise, referandum sürecindeki görüşlerini ve planladıkları çalışmaları anlattı.

MÜSAİD Başkanı Haluk Tan da, "Referandum sürecini ülkemiz adına en güvenli ve huzurlu şekilde geçirmek, milletimiz adına birlik beraberliğin daha da güçlenerek, saygı ve sevginin korunduğu bir şekilde tamamlamayı diliyorum. Sonuç ne olursa olsun bizler aynı topraklarda yaşıyoruz, yarın yine yüz yüze bakacağız" dedi. Şube Başkanı Tan, ziyaretleri esnasında MÜSİAD'ın aylık çıkardığı Çerçeve Dergisi'ni takdim ettiler.