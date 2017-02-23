  • BIST 89.138
  • Altın 142,959
  • Dolar 3,5619
  • Euro 3,7674
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

MÜSİAD'dan ziyaret turu

»
MÜSİAD'dan ziyaret turu
MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan ve Heyeti, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve MHP İl Başkanı Taner Tekin'i i ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı  Haluk Tan ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Samsun Valisi İbrahim Şahin'i ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Taner Tekin'i ziyaret etti. 

MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu hedeflerinden bahsederken, Vali Şahin işadamlarının taleplerini gerçekleştirebilmek adına çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirttiler. MHP İl Başkanı Tekin ise, referandum sürecindeki görüşlerini ve planladıkları çalışmaları anlattı.

MÜSAİD Başkanı Haluk Tan da, "Referandum sürecini ülkemiz adına en güvenli ve huzurlu şekilde geçirmek, milletimiz adına birlik beraberliğin daha da güçlenerek, saygı ve sevginin korunduğu bir şekilde tamamlamayı diliyorum. Sonuç ne olursa olsun bizler aynı topraklarda yaşıyoruz, yarın yine yüz yüze bakacağız" dedi. Şube Başkanı Tan, ziyaretleri esnasında MÜSİAD'ın aylık çıkardığı Çerçeve Dergisi'ni takdim ettiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell'den 2017’de 1500 kişiye istihdam22 Şubat 2017 Çarşamba 19:27
  • Ve... Karar değişti... 1 Ağustos'a ertelendi21 Şubat 2017 Salı 19:13
  • Carrefoursa en az 3 bin kişiyi işe alacak21 Şubat 2017 Salı 18:39
  • Havalar ısındı balık ucuzladı21 Şubat 2017 Salı 18:12
  • Ayakkabıda asıl çılgın erkekler21 Şubat 2017 Salı 18:09
  • ÖTV ve zamlar benzin satışlarını vurdu21 Şubat 2017 Salı 18:03
  • Terme'de '3-T' geliştirilecek20 Şubat 2017 Pazartesi 22:30
  • Kuyumcuların 'hayır' tedirginliği20 Şubat 2017 Pazartesi 22:07
  • 'Simit' ve 'Çarşamba Kasketi' listede20 Şubat 2017 Pazartesi 21:24
  • Torun: 'Üreticinin beli büküldü'20 Şubat 2017 Pazartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti