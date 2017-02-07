Mutluluğa İlkadım'ı burada atıyorlar

İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri kısasürede vatandaşların en çok tercih ettikleri Düğün Salonu ve Kültür Merkezi haline geldi. Başkan Tok, "İlkadımlı vatandaşlarımız herşeye layıklar" dedi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un söz verdiği ve kısa bir sürede yapımının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunduğu Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde geçtiğimiz günlerde ilk nikah töreni ve düğün gerçekleştirildi. Genç çiftlerin mutlu günlerini paylaşmak için gelen akraba ve yakınları, salonun oldukça güzel ve ferah olduğunu belirtirken hizmete de tam not verdiler.

Vatandaşların genel olarak yaz mevsimlerini tercih ettikleri düğün sezonuna aylar olmasına rağmen Derebahçe Sosyal Tesisleri Düğün Salonunda boş günler hızla tükeniyor. İlkadım ilçesinin yoğun nüfusunun yanı sıra Samsun’un genelinden gördüğü rağbet nedeniyle sezonu oldukça yoğun geçirecek tesis de modern ve şık düğün salonuyla beraber hizmet kalitesi de göz dolduruyor. 800 kişilik misafir kapasitesi, büyük bir pisti, göz dolduran sahnesi ve 4 adet projeksiyonu ile düğün merasimlerini unutulmaz hale getiren Derebahçe Düğün Salonu, düğün merasimlerinin yanında konferans, yemekli toplantı, seminer ve eğitim gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

PROJELER SÜRECEK

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; “Belediyemize ait bir mekanı yeni olsun olmasın değerlendirirken vatandaşımıza nasıl daha fazla ulaşır ve buralardan faydalanmalarını sağlarız diye düşünerek planlama yapıyor ve hizmetlerimizi o yönde gerçekleştiriyoruz. Yeni projelerimizde asıl olan dört duvarı yapmak değildir. Duvarların her köşesini bilim, kültür, sanat ve zanaatla donatmaktır, bir anlamda mekanı yaşatmaktır. Derebahçe Sosyal Tesislerinde de bunu yapıyoruz, spor salonundan toplantı salonuna, kadınlarımız için aşçılık kursundan tekstil kursuna, etüt merkezlerinden nikah salonuna kadar sosyal yaşamın tüm renklerini tesisimizde vatandaşımıza sunuyoruz ve kentin en önemli kültür merkezi haline getiriyoruz.İlkadımlı vatandaşlarımız herşeye layıklar” dedi.

Görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen Samsun’un en büyük düğün ve toplantı salonu ile etüt merkezleri, sinema ve fitness salonları, mescit, kafeterya, otopark ve dinlenme mekanları gibi birçok sosyal alanın bulunduğu Derebahçe Sosyal Tesisleri planlanandan daha fazla ilgi görüyor. Modern ve geniş düğün salonu ile sadece İlkadım’a değil kentin tamamına hitap eden Derebahçe Sosyal Tesisleri bünyesinde şık bir nikah salonu da barındırıyor.