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Nazilli Chp’de Deveci Güven Tazeledi

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Nazilli Chp’de Deveci Güven Tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe örgütü olağan kongresini gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe örgütü olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Ali Deveci güven tazeledi.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Nikah Salonunda gerçekleştirilen kongreye merhum Gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi 23 ve 24. dönem Milletvekili eski TBMM Başkanvekili Şükran Güldal Mumcu, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, STK temsilcileri, muhtarlar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kongreye 416 delegeden 266'sı katıldı

Divan teşkili ve konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. 416 delegenin bulunduğu CHP Nazilli ilçe örgütünde seçimlere 266 delege katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde, 263 geçerli oy ile Ali Deveci tekrar ilçe başkanı oldu. Ali Deveci'nin başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Zerrin Acar, Güler Kurudere Akbaş, İsmail Akkaya, Süleyman Bakkal, Hatice Bilge, Füsun Bilgen, Nilgün Çizmeci, Mevra Eliküçük, Sezgin Emre, Fatih Mehmet Önen, Mustafa Özdemir, Erkut Sağıroğlu, Ergün Tunç, Esat Ülkü, Savaş Yener ve Mustafa Yılmaz. Seçimde ayrıca 81 il kongre delegesi de belirlendi.

"Hedef, Nazilli Belediyesi'ni CHP'li yapmak"

Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, kongrede yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Hedeflerinin ilk olarak Nazilli Belediyesi'ni, ardından da genel seçimleri kazanmak olduğunu ifade eden Deveci, "Bundan tam 2 yıl önce ben ve arkadaşlarım göreve geldik. İki yıl boyunca birlikte görev yaptığım, çalışmaktan büyük keyif aldığım yönetim kurulu arkadaşlarıma, kadın kolları ve gençlik kollarımıza çok teşekkür eder Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyelerine şükranlarımı sunarım. Sevgili dostlarım örgütümden gelen yoğun ısrar doğrultusunda ve yapmış olduğum istişareler sonu tekrar ilçe başkanı adayı olmaya karar verdim" dedi.

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