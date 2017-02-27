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Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı

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Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 6. Yılında yıldönümünde yad etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 6. Yılında yıldönümünde yad etti.

Erbakan için Nazilli Belediye Meydanında dualar eşliğinde 5 bin kişilik lokma hayrı yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümünde onu dualarla analım istedik. Aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu. Hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümünde Nazilli Belediye Meydanında Yeni Sinan Cami İmamı Bilal Ekinci'nin okuduğu dualar eşliğinde yapılan lokma hayrına Saadet Partisi İlçe Başkanı Musa Muça, Yönetim Kurulu üyeleri Vahip Kırca, İbrahim Arıca, Gürkan Bilir, Mustafa Güğüm, Mehmet Hançer, Oktay Alpsümer ve Orhan Savran katıldı.

Nazilli Belediye Meydanında gün boyu devam eden lokma hayrında vatandaşa kendi elleri ile lokma ikramında bulunan Başkan Haluk Alıcık, "Ömrünü millete hizmet ve Türk dünyasının birlik ve beraberliğine adayan, mücadelesiyle başta gençler olmak üzere herkese örnek olmuş değerli Hocamız Necmettin Erbakan'ı vefatının 6.yılında saygıyla anıyoruz. Ölüm; insanlar için kaçınılmaz bir sondur. Kişi dünyanın bir misafirhane olduğu düşüncesi ile hareket edip anasına, babasına, memleketine ve milletine hayırlı bir insan olarak kendini yetiştirmelidir. İşte Erbakan Hocamızda böyle bir insandı. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı 6'ncü ölüm yıl rahmetle anıyorum, ruhları şad mekânları cennet olsun" diye konuştu.

Hayatını ülkesine ve tüm dünya Müslümanlarına harcayan, insanların uyanışına vesile olan, savunan adam Rahmetli Erbakan Hocamı 6.seneyi devriyesinde Rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirten Nazilli Saadet Partisi İlçe Başkanı Musa Muça, "Ülkemiz ve tüm insanlık Erbakan Hocamıza çok şey borçludur. "Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar" diyen Prf. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 6. yıl devriyesinde Nazilli Belediye Başkanı Sayın Haluk Alıcık" ın organize ettiği yasin okutma ve lokma hayrını Allah kabul etsin. Nazilli Saadet Partisi Teşkilatı olarak kendisine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı

Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı

Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı

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