  • BIST 109.156
  • Altın 153,298
  • Dolar 3,8173
  • Euro 4,5053
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 7 °C

Nogay Gençlerinden İsrail Ve Amerika’nın Kudüs Tutumuna Tepki

» »
Nogay Gençlerinden İsrail Ve Amerika’nın Kudüs Tutumuna Tepki
Nogay Türkleri Edige Han Futbol Ligi'nin bu haftaki başlangıç maçı öncesi ligdeki tüm takım ve futbolcuların katılımı ile ABD ve İsrail'in Kudüs ile...

Nogay Türkleri Edige Han Futbol Ligi'nin bu haftaki başlangıç maçı öncesi ligdeki tüm takım ve futbolcuların katılımı ile ABD ve İsrail'in Kudüs ile ilgili tutumları protesto edildi.

Nogay Türkleri gençleri, Edige Han Futbol Ligi müsabakası öncesinde Kudüs için alınan haksız kararı protesto etti. Sporcular maç öncesinde, Kudüs için "Mescid-i Aksa onurumuzdur" ve "Özgür Kudüs için ayaktayız" pankartları açarak Trump'ın tutumunu protesto etti.

Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Ömer Aktürk yaptığı basın açıklamasında, "Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak açıklaması yeni işgallerin, yeni çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır.Amerika ve İsrail'in tavrını asla kabul etmiyoruz. Kudüs Mescid-i Aksa'yı içinde barındırıyor. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil tüm müslüman aleminindir. Kudüs Mekke ve Medine gibi bizim için kutsaldır. İsrail ve Amerika'nın bütün müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını asla kabul etmiyoruz. İslam alemi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kutsal değerlerine ve emanetlerine her zaman sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tff 1. Lig: Eskişehirspor: 7 - Gaziantepspor: 011 Aralık 2017 Pazartesi 19:03
  • Burak Yılmaz Çalışmalara Başladı11 Aralık 2017 Pazartesi 18:38
  • Eskişehirsporlu Oyuncular Maça Kudüs Pankartı İle Çıktı11 Aralık 2017 Pazartesi 18:13
  • Galatasaray Kafilesi Sivas’a Geldi11 Aralık 2017 Pazartesi 18:13
  • Sumudica: “Normal Takımdan Büyük Takıma Geçiş Adımlarını Atıyoruz”11 Aralık 2017 Pazartesi 18:08
  • Ceylanpınar Belediyesi Satranç Takımından Bir Başarı Daha11 Aralık 2017 Pazartesi 17:13
  • Jorquera Şili’de Ameliyat Olacak11 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
  • Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvası Şampiyonu Göztepe11 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
  • Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı11 Aralık 2017 Pazartesi 16:48
  • Üniversitelerarası Voleybol Müsabakalarında 4 Takım 1. Lige Yükseldi11 Aralık 2017 Pazartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti