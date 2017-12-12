Nurdağı Kaymakamı Düzgün’den Ev Ziyaretleri

Nurdağı İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Fatih mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

-Nurdağı İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Fatih mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Nurdağı İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe SYDV Müdürü Hakkı Güler ile birlikte Fatih Mahallesindeki yoksul vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçe Kaymakamı Düzgün, o vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri dinledikten sonra eksikliklerle ilgili gerekenlerin yapılacağı sözünü vererek mahalleden ayrıldı.

Mahalleli ise ziyaret nedeniyle Kaymakam Düzgün ve beraberindekilere teşekkür etti.