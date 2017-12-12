OBEZ ÇOCUK SAYISI HIZLA ARTIYOR

Vücuttaki yağ miktarının artmasına bağlı kilo artışı olan obezitenin görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor.

Türkiye’de yapılan çalışmalar çocuk ve gençlerin yüzde 10-25’inin fazla kilolu veyaobez olduğunu gösteriyor. Obezite tedavisinde yaşam boyu sürecek sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin sağlanmasının şart olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kara obezite nedenleri ve tedavisini anlattı.

Obeziteneden olur?

Temelde obezitenin iki türü vardır: Yaşam tarzından kaynaklanan basit obezite. Endokrin ve genetik bozukluklardan kaynaklanan obezite. Vücuttaki endokrin veya genetik bir hastalık nedeniyle obezite oluşması nadir görülen bir durumdur. Çocukların yüzde 95’inde obezitealınan kalori ile harcanan kalori arasındaki enerji dengesizliği nedeniyle oluşur.Vücudumuz yürüme, koşma, konuşma, yediğimiz yiyecekleri sindirme, nefes alma ve vücut ısısını koruma gibi günlük etkinlikleri yapabilmek için enerji harcar. Ayrıcaçocukların büyümek için enerjiye ihtiyaçları vardır. Günlük aktiviteler için harcanan ve büyümek için kullanılan bu enerji besinlerden elde edilir.Eğer besinlerle alınan enerji (kalori) fazla, buna karşın günlük işleri yapmak için vücudun harcadığı enerji az ise, o zaman artan enerji vücutta yağ kitlesi olarak depolanır. Böylece artan yağ kitlesine bağlı olarak kilo artar ve obezite oluşur. Vücuda fazladan alınan her 7000 kalori yaklaşık 1 kilo yağ olarak depolanır. Kaloriyi almak kolay, yakmak ise zordur.Ne yazık ki, hatalı ebeveyn tutumları ve yanlış beslenme alışkanlıklarınınyanı sıra günümüzdeki yaşam koşulları da çocukların şişmanlamasına elverişlidir.

Obezitenin yol açtığı sağlık sorunları nelerdir?

Obezite çocukluk çağından başlayarak çeşitli sağlık sorunları ve hastalıklara neden olur. Şişmanlık, 40 yaş civarı sigara içmeyen erişkinlerde tahmini yaşam süresini 7-8 yıl, içenlerde ise 13-14 yıl kısaltır. Çocukluktan itibaren başlayanşişmanlığın ise yaşam süresini 15-20 yıl kısaltacağı tahminediliyor.

İnsülin direncisendromu (metabolik sendrom)

Tip 2 diyabet (şeker hastalığı)

Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)

Dislipidemi (kan yağlarında yükseklik)

Ateroskleroz ve koroner kalp hastalıkları (damarlarda tıkanıklık)

Böbrek hastalıkları

Erken ergenlik

Kızlarda adet düzensizlikleri ve kıllanma sorunları

Safra kesesi taşları ve iltihabı

Karaciğerde yağlanma ve hepatit

Uykuda solunum düzensziliği, kısa nefes durmaları, horlama

Solunum yolu enfeksiyonları ve astım

İskelet sorunları, kalça ekleminde kayma, bacaklarda eğrilme

Cilt sorunları, iltihaplar, kıvrım bölgelerinde deri renginin koyulaşması

Kanser riskinde artma

Ruhsal sorunlar, depresyon

Çocuklarda obezitenin tedavisi nasıl yapılıyor