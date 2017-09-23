Odunpazarı’ndan ‘Birlik Ve Beraberlik’ Toplantısı

Odunpazarı Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen Birlik ve Beraberlik Toplantısı'na Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

Odunpazarı Kent Konseyi, Birlik ve Beraberlik Toplantısı düzenledi.

Odunpazarı Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen Birlik ve Beraberlik Toplantısı'na Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Odunpazarı Kent Konseyi gönüllüleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, gönüllülerle sohbet ederek fikir alış verişi yaptı.

"Mahallelerin sorunlarını mahalle meclisleriyle çözelim"

Toplantıda konuşman Başkan Kurt, Kent Konseyi'nin mahalleleri demokratikleştirdiğini söyledi. Kent Konseyi çalışmalarını önemsediklerini belirten Başkan Kurt, "3 yıldır Odunpazarı Belediyesi'nde başkanlık yapıyorum. 3 yıldır da Kent Konseyi'nin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Kent Konseyine verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkür aynı zamanda kentinize sahip çıktığınız için. Kendini görevli hisseden insanların ki çağdaş insan budur, gelip çevresiyle yaşadığı mahalleyle ilgilenmesi gerekiyor. Odunpazarı Belediyesi, Kent Konseyi'nin çalışmalarını sadece kolaylaştırır. Gelin, bizi de eleştirin, doğruyu bulalım, yanlış yapmayalım. Hata olabilir, hatadan dönmek önemlidir. Bu nedenle de Kent Konseyi'ne sivil inisiyatifi, düşünceyi ve sivil toplumu yerleştirmemiz lazım. Burası resmi bir kurum değil. Burada kurallar sivil insanlar tarafından koyulmalı ve değiştirilmeli. Kent konseyleri insanların ortak sorunları ile ilgili, her türlü işi yapar, yapmalıdır. Mahalle meclisleri benim başından beri önemsediğim bir şey. Çünkü merkezde yaptığımız çalışmalarda, ekonomik durumu iyi olan, kültürel durumu buna elverişli olan insanlar geliyor, katılıyor, üretiyor. Ancak esas sorunun sahibi dışarıda, mahallede. Şuanda Eskişehir, Türkiye'nin en iyi, başarılı ve gelişmiş illerinden birisi olmasına rağmen, yüzlerce okuma yazma bilmeyen insan var. Biz, bu insanları kazanmalıyız. Bizim bu insanları bulmamız ve onlara dünyayı öğretmemiz, tanıtmamız gerekiyor. Böyle bir insanlık görevimiz var. Bu sene bunu genişletelim, çoğaltalım. 11 mahallede halk merkezimiz var. Bu halk merkezleri kent konseyinin bir şubesi gibi çalışsın. Mahalle meclislerimiz orada toplantılar yapsın, eğitim çalışmaları yapsın. Orada 24 saat insanları birbirleri ile kaynaştıracak bir ortam bulalım. Her mahallenin sorunu var, sorunsuz mahalle yok. Dolayısıyla dört dörtlük kentleşmiş olsa bile, ya çöp zamanında çıkmamıştır ya otobüs zamanında gelmemiştir ya da okulda bir sorun vardır. Mutlaka sorunu vardır. O soruna mahalleli sahip çıkmalıdır. Biz belirli bir siyasi görüşle gittiğimiz zaman herkesi kucaklayamayabiliriz. Bir parti adı altında gittiğimizde bütün mahallelilere hitap edemeyebiliriz. İşte bu sorunu Kent Konseyi ile çözebiliriz. Demokratikleşmeyi sağlayacak olan Kent Konseyi'dir. Buna da verdiğiniz destek için ben hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu yıl ki tema mahalle meclisleri"

Toplantıda konuşan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, bu yıl ki temalarının mahalle meclisleri olacağını söyledi. Mahallelerdeki gönüllülerin de yönetime katkı sunmaları gerektiğini ifade eden Kumru, "Üç yıldır faaliyette olan Kent Konseyimiz 14 çalışma gurubumuzla 4 tane meclisimizle çalışmalarını sürdürüyor. Bu senede gönüllülerimizle bir buluşma gerçekleştirdik. 3'üncü Geleneksel buluşmamızda yeni dönemde Eskişehir'de Odunpazarı'nda farkındalık oluşturmak için bir aradayız. Bu seneki temamız ise mahalle meclisleri olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızın biraz daha mahallelere yaymaya çalışacağız. Mahalle meclislerimizle de kanar semtlerde oturan insanlarında yönetime katılmalarını arzu ediyoruz. Oradaki sorunları yakından takip etmelerini arzu ediyoruz" dedi.