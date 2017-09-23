Öğrenci Pansiyonu Bekçisine Bıçaklı Saldırı

Mersin'in Mut ilçesinde bir kız öğrenci pansiyonu bekçisi, 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kız öğrenci pansiyonu bekçisi, 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre olay, Mersin- Mut Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu önünde meydana geldi. Pansiyon karşısındaki okul bahçesinde henüz isimleri belirlenemeyen 2 genç, yurttaki kızları gözetlerken gören yurt bekçisi Hasan Ali Şişik (48), gençlere uyarıda bulundu. Uyarıya tepki gösteren şahıslar yurt kapısı önüne gelerek Hasan Ali Şişik adlı bekçiyi bıçakladı. Yurda girmek isteyen ve öğrenciler tarafından engellenen şahıslar olay yerinden kaçarken, yaşanan arbedede öğrencilerden bazıları baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı bekçiyi ve baygınlık geçiren 2 öğrenciyi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.