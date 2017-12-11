Öğrenciler Sinop Tarihini Öğrenecek

Sinop Valisi Hasan İpek, öğrencilerin Sinop tarihini öğreneceğini söyledi.

Sinop Valisi Hasan İpek, öğrencilerin Sinop tarihini öğreneceğini söyledi.

Vali İpek, bu yıl ilkokul 4. sınıftan lise son sınıfa kadar öğrenim gören öğrencilere, Sinop tarihinin öğretileceğini belirtti. Öğrenciler, Sinop'taki tarihi yerleri öğretmenler eşliğinde gezecek. İlk olarak 14 Aralık Perşembe günü, Sinop Paşa Tabyalarını gezerek, Sinop tarihini tanımaya başlayacak öğrenciler, Sinop merkezdeki tüm tarihi yerleri ziyaret edecekler.