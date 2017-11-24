  • BIST 105.026
  • Altın 162,753
  • Dolar 3,9187
  • Euro 4,6430
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C

Öğretmenler Seslendirdikleri Şarkıya Klip Çekti

» »
Öğretmenler Seslendirdikleri Şarkıya Klip Çekti
Nevşehir'de özel bir okulun öğretmen ve idarecileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için seslendirdikleri "Benim adım öğretmen" şarkısına klip çekti.

Nevşehir'de özel bir okulun öğretmen ve idarecileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için seslendirdikleri "Benim adım öğretmen" şarkısına klip çekti.

Özel Kardelen Koleji'nde görevlerine devam eden müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşan 23 eğitimci, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla "Benim adım öğretmen" şarkısına klip çekti. Öğretmenler tarafından çekilen klip Kapadokya'dan çeşitli görüntüler ile başlarken şarkının her bir mısrasını ise bir öğretmen seslendirdiği klip sosyal medya da büyük ilgiyle izleniyor.

Klip çalışmasını 15 gün içerisinde tamamladıklarını söyleyen Kardelen İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Barış Bağcı, "15 günlük bir çalışmanın ardından 23 öğretmenimiz ile "Ben öğretmenim" isimli şarkıyı söylemeye çalıştık. Bunu yaparken hem bölgemizi hem de okulumuzun tanıtmak istedik. Ayrıca değerli öğretmenlerimizin gününü de farklı bir şekilde kutlamayı düşündük. Umarım izleyenler beğenirler. Öğretmenlerimizin ve kurumumuzun fedakarlığı sayesinde güzel bir çalışma ortaya çıktı. Öğretmenlerimize armağan olsun" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yiyecek Arayan Köpek Yer Altı Çöp Konteynerinin İçine Düştü24 Kasım 2017 Cuma 08:33
  • Aşkale’de Ak Partili Gençlerden Birlik Beraberlik Vurgusu24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Yunusların İstanbul Boğazı’nda Av Mücadelesi24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Küçükçekmece’de Evde Bakım Hizmeti Yüzleri Güldürüyor24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Her Yıl 1,25 Milyon Kişi Trafik Kazalarına Kurban Gidiyor24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Bu Okula Ayakkabı İle Girmek Yasak24 Kasım 2017 Cuma 08:23
  • Şehit Öğretmenler Unutulmadı24 Kasım 2017 Cuma 08:18
  • Başkan Mustafa Demir: "Ecdadımızın Muhteşem Tarihinin Temelinde Öğretmenler Var"24 Kasım 2017 Cuma 08:18
  • Öğretmenler Seslendirdikleri Şarkıya Klip Çekti24 Kasım 2017 Cuma 08:18
  • Sultangazi Belediyesi’nden Öğretmenlere Özel Yemek24 Kasım 2017 Cuma 08:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti