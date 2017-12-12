Öğretmenlere mesleki gelişim atölyesi

Samsun Öğretmen Akademi Projesi kapsamında 'eğitim atölyelerine' katılan 150 öğretmen, mesleki gelişimlerini eğlenerek sağlıyor.

Samsun Öğretmen Akademi Projesi kapsamında 'eğitim atölyelerine' katılan 150 öğretmen, mesleki gelişimlerini eğlenerek sağlıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Esen, "Uzmanlaşmış öğretmenlerimiz, bilgi ve becerilerini meslektaşlarıyla paylaşıyor" dedi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerini Desteklemek' ve 'Gelişen Dünyadaki Yeni Eğitim Yöntemleri Konusunda Öğretmenleri Bilgilendirmek' amacıyla oluşturulan Samsun Öğretmen Akademisi Projesi kapsamında ilk eğitimler başladı.

'Öğretmenden Öğretmene Eğitim Sistematiği' üzerine geliştirilen Öğretmen Akademisi konusunda açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Öğretmen akademisinde; alanında farklılık gösteren, kendini geliştirmiş öğretmenlerimiz bilgi ve becerilerini meslektaşları ile paylaşacak. Bu paylaşımda hep birlikte öğrenmeyi sağlayacak. İlk eğitimlerimizde öğretmenlerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Samsun öğretmen akademisi yeni eğitimler ve atölye çalışmaları ile faaliyetlere devam edecek" dedi.

ÜCRETSİZ EĞİTİM

Öğretmen Akademisi kapsamında şu ana kadar öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim takvimleri oluşturuldu. Bugüne kadar, 'AB Proje Hazırlama Eğitimi, Süreçlerinde Öğretim Stratejileri, STEM Eğitimi, TÜBİTAK Proje Araştırmaları ve Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar' konulu seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimlere katılan öğretmenler, eğitimler sırasında eğlenerek öğrenme imkânı bulurken, herhangi bir ücret ödemiyorlar. E. Caner CABBAR