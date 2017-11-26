Öğretmenlerimiz ve gün kutlamaları …

Her yıl Öğretmenler günü yaklaştığında içime bir sızı ve sıkıntı düşüyor.

Nereden nereye, Atatürk’ün sağlığında, Milletvekili maaşlarında ayarlama yapılırken, zamanın Maliyecileri sormuşlar, “ paşam Milletvekillerimizin maaşlarına ne kadar zam yapalım” diye.

Ulu önder öğretmen maaşlarını geçmesin demiş.

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O zamanın anlayışına bakın, bu gün Öğretmen maaşları ile Milletvekili maaşları arasındaki uçuruma bakın.

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Toplumda bir adım önde olanlar gene mikrofon başlarına geçtiler, öğretmenlere övgüler yağdırdılar, yağdırdıkları bu övgüler ile öğretmenlerimizin asıl sorunlarının üstünü örttüler.

Onlar konuştular, esas konuşması gereken öğretmenlerimiz gene bu anlatılanları dinlediler.

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Öğretmenler günü nedeni ile yapılan kutlamaların, aşağı yukarı büyük bir bölümü gene benzer biçimde kutlamalardı.

Artık, öğretmenlerimizin karnı bu tip nutuklara ve bu tip kutlamalara tok.

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Ömrünün otuz yıllık bir bölümünü eğitime adamış bir Teknik Öğretmen olarak artık sıkıldık.

Öğretmenlerimiz artık, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını devlet büyüklerimizden ve bir adım önde olanların ağzından dinlemek istemiyor.

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Her ne hikmetse, öğretmenler ve öğretmenlik mesleği bu ülkede geçim sıkıntısı çekmekten bir türlü kurtarılamamış bir meslek olarak önümüzde durmaktadır.

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Bir Milletvekilinden, bir maliyeciden, Milletvekili maaşları zamları görüşülürken, bizler öğretmenlerimizin yüzüne bakamayız,

Bize yapacağınız zammın aynısını öğretmen maaşlarına da yapın diyemiyor.

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Neymiş efendim devletimizin imkânlarını da düşünmek zorundaymışız. Milletvekili maaşları artışında devletin imkanları kimsenin aklına gelmiyor ama.

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Bu insanlar, sizlerin ve bizlerin en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yarınlarını, geleceklerini inşa etmeye çalışıyorlar.

Öğretmenlerimize ve emekli olan öğretmenlerimize ayıp edilmektedir.

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“Her meslek kutsaldır ama öğretmenlik daha kutsaldır” diyerek, öğretmenlerimizin yüreğine biraz su serpmeye çalışan insanlarımız yok değil elbette.

Zaten artık öğretmenler günü bir mesajla geçiştiriliyor.

Halisane duygularımla, çalışan ve emekli olan eğitim emekçilerinin günlerini kutluyorum.