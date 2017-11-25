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Öğretmenlerin Gününü Karanfille Kutladılar

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Öğretmenlerin Gününü Karanfille Kutladılar
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere hediye ve karanfil dağıtıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere hediye ve karanfil dağıtıldı.

İlçedeki okulları tek tek ziyaret eden firma temsilcileri, öğretmenlerin günlerini kutlayarak karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Sosyal faaliyetler ve etkinliklerle dikkat çeken firmanın Nazilli Şube Müdürü Kerim Kangöz, "2001 yılında faaliyete geçen Nazilli Şubemiz, o günden bu güne kadar ticari kaygı gütmeden yüzlerce sosyal faaliyet yaparak yediden etmişe herkesin yanında yer almıştır. Her bireyde mutlaka emeği olan çok değerli öğretmenlerimizin de bu özel gününde onları unutmadık. Firmamızın desteği ile ilçedeki tüm öğretmenlerimizi ziyaret ederek en azından birer karanfille günlerini kutladık ve öğretmenlerimize özel projeler yaparak onların öğrencilerini daha iyi duyabilmeleri için duyma sıkıntısı olanlar başta olmak üzere her öğretmenimizi işitme testlerini yapmaya davet ettik. Bunun yanı sıra da değişik hediyelerle günlerini kutladık. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine erişebilmesinde en fazla söz sahibi olan öğretmenlerimiz, geleceğe ışık tutan ve çocuklarımızın yetişmesini sağlayan kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş donanımlarla yetiştiren, en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine bağlı hizmet veren öğretmenlerimize, gösterdikleri her türlü fedakârlık için çok şey borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, fedakâr öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü'nü, içtenlikle kutluyor ve sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

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