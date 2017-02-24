'OHAL terörle mücadele için'

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, OHAL'in terörle mücadele için kullanıldığını belirterek, "OHAL’in vatandaşın iradesini ve günlük yaşantısını etkileyen bir yanı yok. Amacından sapmaması kaydıyla, hiçbir referandum propagandasına da engel değil" dedi

Anayasa Değişikliği Referandumu'nun ODIHR tarafından izlenmesi bağlamında görevlendirilen İhtiyaç Belirleme Misyonu (NAM), dün TBMM’de MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile görüştü. 16 Nisan’da yapılacak referandum için ülkemize davet edilen İhtiyaç Belirleme Misyonu (Need Assessment Mission-NAM), seçim hazırlıklarını değerlendirmeyi ve seçim gözlem heyeti oluşturmanın gerekli olup olmadığına ilişkin ODIHR’e tavsiyede bulunmayı amaçlıyor.

OHAL VATANDAŞI ETKİLEMİYOR

Bu amaç doğrultusunda görüşme gerçekleştirmek üzere MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile bir araya gelen heyetin endişeleri üzerine Usta, “Sanıldığının aksine, seçimler bize göre güvenli bir ortamda gerçekleşecek. Siyasi partilerin görüşlerinin, topluma yansımasında bir sınırlama yok. Yayıncı kuruluşlar gördüğümüz gibi rahatça ‘evet’ ya da ‘hayır’ propagandası yapabiliyorlar. OHAL’in vatandaşın iradesini ve günlük yaşantısını etkileyen bir yanı yok. Amacından sapmaması kaydıyla, hiçbir referandum propagandasına da engel değil. OHAL terörle etkili mücadele etmek için uygulanıyor” dedi.