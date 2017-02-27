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Okçular Gürsu’da Yarıştı

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Okçular Gürsu’da Yarıştı
Gürsu Belediyesi, Okçuluk Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Okçuluk Marmara Bölge Şampiyonası"na...

Bursa'nın Gürsu ilçesinde okçuluk heyecanı yaşandı.

Gürsu Belediyesi, Okçuluk Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Okçuluk Marmara Bölge Şampiyonası"na ev sahipliği yaptı. İlçe Kapalı Spor Salonu nda düzenlenen Okçuluk Marmara Bölge Şampiyonası" nda, 9 kulüpten 92 sporcu yarıştı. Gürsu Okçuluk Takımı, 14 sporcuyla katıldığı şampiyonada, 5 altın madalya, 3 gümüş madalya ve 3 bronz madalya kazandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimizin spor yapma imkanlarını arttırmak için önemli spor tesisleri yaptık. İlçemiz gerek salon sporları, gerek doğa sporları alanında her türlü imkana sahibiz. Belediye olarak bütün spor dallarına destek oluyoruz. Böyle güzel şampiyonalar gerçekleştirildikçe emeklerimizin meyvesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

Klasik yaylar ve makaralı yaylar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.

Okçular Gürsu’da Yarıştı

Okçular Gürsu’da Yarıştı

Okçular Gürsu’da Yarıştı

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