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Okuduğu 11 Bin Sayfa Kitapla Herkese Örnek Oluyor

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Okuduğu 11 Bin Sayfa Kitapla Herkese Örnek Oluyor
Gebze Belediyesi İstasyon Kütüphanesi üyelerinden 8. sınıf öğrencisi Semiha Öztürk, yaklaşık 11 bin sayfa kitap okuyarak arkadaşlarına örnek oldu.

Gebze Belediyesi İstasyon Kütüphanesi üyelerinden 8. sınıf öğrencisi Semiha Öztürk, yaklaşık 11 bin sayfa kitap okuyarak arkadaşlarına örnek oldu.

Gebze Belediyesi İstasyon Kütüphanesi'ne 1 Ağustos'ta üye olan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Semiha Öztürk, kayıt olduğu günden bu yana yaklaşık 11 bin sayfa kitap okudu. Okuduğu kitaplarla arkadaşlarına örnek olan Öztürk, birçok arkadaşını kütüphaneye kayıt olmasını ve kitap okumasını sağladığını ifade etti.

Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren başladığını belirten Semiha Öztürk, "Yatmadan önce kesinlikle kitap okurum. Kitap okumak bana çok iyi geliyor, kendimi farklı hissettiriyor. Kitap okumaya başladığım zaman kendimi farklı dünyalara gitmiş gibi hissediyorum. Kitap okumanın tadını insan bir kez aldığı zaman o tadı başka hiçbir şeyde bulamıyor. Kitap okumayı sevdiğim kadar resim yapmayı da çok seviyorum. İlerde İç Mimar olmak istiyorum. Öğretmenlerim çizimlerimi çok beğeniyor. Geçtiğimiz yıl İstasyon Bilim Sanat Merkezinde verilen GESMEK'te resim kursuna katılmıştım. Katıldığım resim kursunun da bana çok faydası oldu ve yeni çizim teknikleri öğrendim. Mahallemize kazandırdığı Bilim Sanat Merkezi için tüm arkadaşlarım adına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür ederim" dedi.

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