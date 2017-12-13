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Önce 'hayal', sonra 'üretim'

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Önce 'hayal', sonra 'üretim'
Canik Belediyesi'nin 'Gelecek Vizyonum' projesi, öğrencilerin vizyonunu genişletmeye devam ediyor.

Asarcık, 19 Mayıs, Havza ve Çarşamba İlçeleri'nden gelerek Samsun'u gezen öğrenciler, Başkan  Osman Genç'in misafiri oldu

Canik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ufkunu açmak ve yaşadıkları şehri tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Gelecek Vizyonum' projesi kapsamında ilçelerden Samsun'a gelen öğrenciler, önce şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi, ardından Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in misafiri oldu. 

Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Alican Usta ile okul idarecilerinin de yer aldığı Vizyon Sohbetleri'nde öğrencilerle buluşan Başkan Osman Genç, öğrencilerden vatanlarına ve millete faydalı bireyler olmalarını istedi.

'DÜNYAYI İYİ OKUMALIYIZ'
Başkan Genç, "Başarı için çalışmak çok önemlidir, ancak en önemlisi 21. yüzyılı iyi algılamak gerek. Dünyaya, ülkemize ve şehrimize ait fotoğrafı iyi okumak lazım. Sürekli kendinizi yenileyin ve geliştirin" dedi. Bu topraklarda Türk milletinin güçlü olmasını istemeyenlerin olduğuna da dikkat çeken Genç, "Millet olarak uyanık olmalıyız. Her şeyin ötesinde Allah'ı, Kuran-ı Kerim'i, vatanımızı ve bayrağımızı seveceğiz" diye konuştu.

Toplumlarda milli ve manevi değerlerin önemine de vurgu yapan Genç, "Önemli olan kariyer sahibi olurken ihanet içinde bulunmamak. 15 Temmuz’u yapanların çoğu kariyer sahibiydi. Sizlere tavsiyem sizi yetiştiren ve kariyer sahibi yapan içinde yaşadığınız bu cennet vatana her zaman ve her mertebede hizmet etmektir. Bu sözlerim lütfen kulağınıza küpe olsun" şeklinde konuştu. Genç, "Önce hayal edeceğiz, hayali bilgiye, bilgiyi akıllı makineye dönüştüreceğiz. Mutlaka üreten olmalıyız. Çünkü bu devirde ürettiğiniz kadar değerlisiniz. Bilişim çağında gençlerimiz oynadıkları oyunların yazılımlarını yapabilmelidir" ifadelerini kullandı. N. Alper CABBAR

canik-vizyon2-001.jpgCanik Belediye Başkanı Osman Genç, "Hayalleriniz daima büyük olsun" dedi.

canik-vizyon4.jpg Öğrenciler, Başkan Yardımcısı Alican Usta ile birlikte ay-yıldızlı hizmet binasını gezdi ve binanın teknolojik yapısı ile belediye birimlerinin işleyişi hakkında bilgiler aldı.

canik-vizyon1.jpgÖğrenciler, proje kapsamında Bandırma Vapuru, Kurtuluş Yolu, Kent Müzesi gibi Samsun’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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