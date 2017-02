ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ!

Samsunspor ateş hattından kurtulmak için ligin güçlü ekibi, zirve hesabı yapan Sivasspor’a konuk oldu.

Son oynadığı maçta Ligin diğer güçlü takımı Yeni Malatyasporu farklı yenen kırmızı-beyazlılar ortaya koyduğu futbolla taraftarlarına umut saçmıştı.

Bundan dolayı; Samsunspor Sivas karşısında üç puan için sahaya çıktı.

Sivasspor’un kazanması halinde zirveye doğru büyük bir adım atılmış olacaktı.

Haftayı kupa maçları nedeniyle boş geçen Samsunspor yeni transferlerinin takıma adapte olması bir avantaj oldu.

Lig Samsunspor için yeniden başlıyor…

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’den ve takımından taraftarlar her maçı final, her maçı şampiyonluk maçı gibi oynamasını bekliyorlar

***

İlk yarıda takımlar çok dikkatli oynadı.

Net bir gol pozisyonu bile yoktu.

Samsunspor ayağa iyi pas yaptı.

Fakat kanatları yeterince kullanamadı.

Göksu veKone ilk yarıda etkisiz kaldı.

Bu iki oyuncu istediği pasları yeterince alamadı.

İki teknik adam da gol yememek için takımlarını iyi uyardı.

Sonuca gidecek pozisyon olmayınca ilk devrede gol sesi çıkmadı. (0-0)

Sahada mücadele vardı.

Sahada aşırı konsantrasyon vardı.

Sahada istek vardı.

Sadece gol yoktu…

Kalede Furkan Köse günün iyi adamlarından biriydi.

Hatasız oynadı.

Kalesinde güven verdi.

Topu oyuna zamanında atarak takımının atağa kalkmasında önemli katkı sağladı.

Her geçen hafta daha iyi daha hatasız oynuyor Furkan…

Samsunspor için bu oyuncu büyük kazanç.

***

Sivasspor 47. Dakikada Ergin Keleş’le öne geçti.

Defansın büyük hatası vardı bu golde.

Bu gol Samsunspor’a yakışmadı.

Sivasspor ikinci devreye daha atak ve istekli başladı.

Oyunun hakimiyetiniSivasspor ele geçirdi bu dakikalarda.

İkinci golü atacak pozisyonu da buldu.

Ancak atamadı.

Samsunspor aradığı golüNdıaye’yle 58. Dakikada buldu.

Defanstan gelen Ndıaye takımına beraberliği getiren golü attı. (1-1)

Samsunspor üç puan için gittiği Sivas’ta bir puanı bile alamadı.

Ev sahibi ekip galip gelmesini bildi. (2-1)

Bu kayıp Samsunspor için çok hayati bir kayıp.

İlerleyen haftalar da bu puanları Samsunspor çok arayacak.

Samsunspora inanmaktan başka çare yok.

Başka Samsunsporda yok.

Futbolcuların ve teknik heyetin ‘ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ!’ demekten başka sözleri var mı?…

Fakat makas da daralıyor.

Herkesin bunun bilincinde olması gerekmiyor mu?

Daha çok sorumluluk alması gerekmiyor mu?

İyice düşünmenin zamanı gelmedi mi?

Çanlar çalmaya başlamadı mı?

Dikkat!