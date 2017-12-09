ORÇEV'den özel alan tepkisi

ORÇEV, yıkılan otelin özel proje alanına çevrilmesine tepki göstererek, " Böyle bir projenin uygulanacak olması, buranın daha da betonlaşması demektir "dedi.

Özel proje alanı kapsamı ile yeşil alanların betonlaştırılmak istendiğini belirten Ordu Çevre Derneği(ORÇEV), mahallelilerle Kirazlimanı Mahallesi’nde Belde Otel önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Güzelyalı, Kirazlimanı ve Taşbaşı mahallelerinin de katıldığı basın açıklamasını okuyan ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiralimanı Mahallesi sakini olan Ertuğrul Gazi Gönül, özel proje alanı imarının yapılaşma konusunda sınır tanımadığını belirterek, " Yıkılan otelin yeri ‘Özel Proje Alanı’ ilan edilmiştir. Buraya 250-280 dairenin yer alacağı binalar yapılacaktır. Kat sayısı sınırı olmayan bu binaların 15-20 kat arasında olabileceği söyleniyor. Böyle bir projenin uygulanacak olması, buranın daha da betonlaşması demektir. Sağlıksızdır, görüntü kirliliğidir.” dedi.

SAHİL YOK EDİLECEK

Yapılmak istenilenin kıyıları da halkın elinden almak olduğunu belirten Gönül, “Proje alanının önüne marina yapılması da planlanan bu sahil, Ordu İskelesi ile Belde Otel arası doldurularak, Ordu merkez sahiliyle birleştirilecektir. Mahalleli olma kültürümüz ortadan kaldırılacak. Kendimize yabancılaşacağız. Böylelikle burada yaşayan insanların, balıkçıların denizle olan ilişkisi tamamen kesilecektir.Bize dayatılan bu projeleri kabul etmiyoruz. Çünkü böyle bir yapılaşma ve sahilin doldurulması bu bölgenin tarihsel ve kültürel özelliklerini yok edecektir. Buralar, yeni yapılacak olan binalarda yaşayanlara hizmet edecek alanlara dönüştürülecektir.Burası proje alanı değil; Kirazlimanı’dır, Keçiköy’dür.” dedi.