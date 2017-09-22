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Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

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Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 aydır yürütülen planlı çalışma neticesinde belirlenen 7 şüpheliye Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamladıktan sonra mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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