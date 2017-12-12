Ortaca Polsi İşyeri Hırsızını Kaçamadan Yakaladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 2 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 2 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma ile iş yerlerinden çeşitli elektronik alet, oto yedek parça ve aksesuarı çalan şüphelinin eşkalini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli B.E.'nin, çalıntı malzemelerle birlikte ilçe dışına çıkacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı dur ihtarına uymayan şüpheli araçla kaçtı, polis ekipleri araçla kaçan B.E.'nin, Cumhuriyet Caddesinde önünü kesti.

Araçtan indirilen şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 2 ayrı işyerinden çalınan malzemeler şüphelinin kaçmaya çalıştığı araçta ele geçirildi.

B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevine gönderildi.

İşyerlerinden çalınan malzemelerin yaklaşık 8 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.