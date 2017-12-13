ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER EMLAK SEKTÖRÜNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

2017 yılında yabancı yatırımcıların odağında olan Türk gayrimenkul sektörü, yeni yılda satış rekorları beklentisi içinde.

2017 yılında yabancı yatırımcıların odağında olan Türk gayrimenkul sektörü, yeni yılda satış rekorları beklentisi içinde. Ancak en büyük yatırımcısı Arap bölgeleri olan sektör, 2018’e ABD’nin Kudüs kararı sonrası sancılı bir dönemden geçen Ortadoğu’daki gelişmelerin gölgesinde giriyor.

ABD’nin Kudüs kararının Ortadoğu ve Arap bölgelerini yeni bir siyasi krizle karşı karşıya bırakması, yabancılara yılda ortalama 4 milyar doların üzerinde satış gerçekleştiren gayrimenkul sektöründe bırakacağı etkiyi merak konusu haline getirdi. Gayrimenkul sektörünün uzmanları, şuan yaşanan krizin, gayrimenkul satışlarında ciddi bir etki yaratmadığını ancak yeni yılda yaşanabilecek senaryolara karşı temkinli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Ortadoğu’daki krizin Türkiye’de gayrimenkul sektörüne sıçrayabileceğini belirten sektör uzmanlarından Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü ise yılda bir milyon 300 binin üzerinde gayrimenkul satışının yapıldığı ve yaklaşık 7 milyar dolarlık bir pazar haline gelen sektörün bu krizi aşabilecek güçte olduğunu söyledi. 2018 yılında satış rekoru beklentisi içinde olan gayrimenkul sektörünün yeni yıla durağan başlayabileceğini belirten Özlü “Yurtdışından ve özellikle Arap yatırımcılardan gelen talep artmaya devam ediyor. Ancak gündemde olan krizin etkisiyle yeni yılın ilk çeyreğinde sektörde bir durağanlaşma olabilir gibi görünse de satış rakamlarında düşüş beklenmiyor. Yılın ortalarına doğru hedeflenen satış rakamlarına ulaşılabileceğini ve sektörde ciddi bir büyümenin yaşanabileceğini öngörüyoruz.” dedi.

Yaşanan kriz emlak fiyatlarını düşürmez

Yeni yılda emlak fiyatlarının % 5’in üzerinde artabileceğini söyleyen Gamze Özlü, yaşanan krizin emlak fiyatlarında bir düşüşe neden olmayacağını belirtti. Yurtdışından gelen yatırımcıların dolardaki artış nedeniyle Türkiye’de gayrimenkul alımlarını hızlandırdığını ve bu durumun fiyatlara da artış yönünde yansıdığını ifade eden Gamze Özlü şöyle konuştu: “Gayrimenkul sektörü Ortadoğu’da yaşanan krizin gölgesinde 2018’e girecek ancak konut fiyatlarında bir düşüş beklenmiyor. Doların artışı, yabancılara gayrimenkul alımına bağlı olarak Türk vatandaşı olma hakkının verilmesi gibi etkenler emlak alımına olan ilgiyi devam edecek. Bunun yanı sıra Arap yatırımcılar Türkiye’yi güvenilir bir liman olarak kabul ediyor ve günümüzdeki büyük projelere oldukça ilgi gösteriyorlar. Ancak Arap sermayesinin Türkiye’ye çekilebilmesi ve yatırımların artarak devam etmesi için kendilerine daha çok hitap eden, ultra lüks olarak nitelendirilen projelere de ihtiyaç var. Ülkemizde ikinci el konut piyasasında ise geride bıraktığımız yıla göre daha fazla hareketliliğin olduğu bir yıl bekliyoruz. İkinci el konut almak isteyenler için 2018 yılını değerlendirmeleri gerektiğini söyleyebilirim.”