OSMAN GENÇ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Canik Belediye Başkanı AK Partili Osman Genç Nisan ayında yapılacak olan referandumda Canik’te hedeflerinin yüzde 85 olarak açıklamış.

Bu rakam acaba gerçek olur mu?

Kaç dönemdir Canik’ten Belediye Başkanı seçilen Osman Genç, bölgesini çok iyi tanıyan birisidir.

O nedenle verdiği rakamın üç aşağı beş yukarı tutması mümkün gibi geliyor bana.

Canik’te oluşması beklenen bu yüzdenin Samsun genelini nasıl etkiler, Samsun’da referandum sonuçları nasıl gerçekleşir?

Kırsaldan AK Parti çıkabilir gibi geliyor bana.

Neden?

Çünkü duyduğuma göre, buzdolapları, ev eşyaları gibi malzemeler hep kırsala gidiyormuş.

Bu iddialar artık ayyuka çıktığına göre, sanırım ciddi olabilir.

Hayırlısı…

CHP SAHADA

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akçagöz Samsun’da referandum için sahaya indiklerini açıkladı. Akçagöz, gittikleri yerlerde vatandaşa neden hayır demeleri gerektiğini anlatacaklarını dile getirmiş.

Doğrudur.

Tamam da kırsala hiç buz dolabı, çamaşır makinesi gibi ev eşyaları gönderebiliyorlar mı?

Asıl mesele burada.

Şimdi böyle vaatler olmadıkça ve de yerine getirilmedikçe sahaya çıkmanın ne önemi var mi?

Son zamanlarda Türkiye’de Türk insanı karşılığını görmeden kılını kıpırdatmayacağını gösterir duruma gelmiş durumda.

Hayırlısı bakalım ne olacak…

BAŞINA NELER GELECEK?

Ormanın birinde...

Aslanlar toplanmış.

"Yahu" demişler, "Hesapta kralız, açlıktan öleceğiz birader... Maymuna saldırsak, ağaca kaçıyor; fillere saldırsak, fazla büyük... Ceylanlar hızlı, yetişemiyoruz; kuşa dalsak, uçuyor; e balık yakalayacak halimiz de yok... N’aapsak?"

Bir tanesi "En iyisi, öküzlere saldıralım" demiş, "iri yarı görünüyorlar ama, ne pençeleri var, ne dişleri diş... Tam dişimize göre!"

Olur mu? Olur.

Hücum!

Ama evdeki hesap çarşıya uymamış; öküz, öyle yabana atılacak hayvan değilmiş meğer... Organize oluyorlar, topluca savunma yapıyorlar, püskürtüyorlarmış.

Aslanlar aç bilaç.

N’aapsak, n’aapsak?

"Tilkiye danışalım" demişler.

Tilki "kolay" demiş, "beni, öküzlerin yaşadığı zengin otlakların prensi yapın, işinizi halledeyim..."

Kabul etmişler.

Tilki, elinde beyaz bayrakla öküzlere gitmiş, "saygıdeğer öküzler" demiş, "aslında aslanlar uysaldır, sizi de çok seviyorlar... Ama şu aranızdaki sarı öküz var ya, sarı öküz, işte sorun o... Görünce tahrik oluyorlar, canları çekiyor, verin şu sarı öküzü, kurtulun kardeşim, huzur içinde yaşayın!"

Öküz heyeti düşünmüş taşınmış, "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" mantığıyla, verivermişler sarı öküzü...

Aslanlar da afiyetle yemiş.

Bir gün, iki gün...

Tilki gene gelmiş.

"Bakın gördüğünüz gibi, saldırılar kesildi, mutlu mutlu yaşıyorsunuz" demiş ve eklemiş: "Ama şu benekli öküz var ya, benekli öküz, o burada olduğu sürece size rahat yüzü yok arkadaş, canları çekiyor, verin, kurtulun!"

Öküz heyeti düşünmüş, "otlağın selameti için" teslim etmiş benekli öküzü.

Üç gün, dört gün...

Tilki gene gelmiş.

Kuyruğu uzun olanı...

Burnu beyaz olanı...

Tombul olanı...

Tek tek alıp, gitmiş.

Otlak seyrelmiş.

Aslanlar semirmiş.

Bir gün... Tilki gelmemiş!

Gerek kalmamış çünkü.

Direkt aslan gelmiş.

"Hanginizi istiyorsam, canım hanginizi çekiyorsa, onu vereceksiniz, adamı hasta etmeyin" demiş.

Otların arasında tir tir titreyen, tek tük kalmış öküzler, "keşke sarı öküzü vermeseydik" demiş ama, iş işten geçmiş.

Ya böyle işte…

Ben öküz olduğum müddetçe bakalım başıma daha neler gelecek Türkiye’de.

GÜNÜN FIKRASI

İki arkadaş golf oynayarak ve iyi vakit geçirerek halı gibi çimenlerle kaplı sahada dolaşmaktadırlar. Sahanın yanından geçen yolda büyük ve kalabalık bir cenaze konvoyu görürler. Adamlardan biri şapkasını çıkartır, büyük bir saygıyla cenazeye doğru dönerek diz çöker, içinden bir kaç küçük dua mırıldanır ve yine aynı saygı ile ayağa kalkar.

GÜNÜN SÖZÜ

Daima sevdiğin şeyi yaparsan en azından bir kişi mutlu olur.