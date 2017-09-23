Osman Soylu’nun Şehit Ateşi Osmaniye’ye Düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs inşaatında çalışan Osmaniye ili Bahçe ilçesi nüfusuna kayıtlı Osman Soylu terör örgütü mensuplarınca...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs inşaatında çalışan Osmaniye ili Bahçe ilçesi nüfusuna kayıtlı Osman Soylu terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit edildi.

Askeri yetkililer, Şehit olan işçi Osman Soylu'nun Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırdı. Bahçe ilçesindeki şehidin baba evine gelen yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Osman Soylu'nun (26) şehadet haberini alan babası Salih, annesi Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşı dökerken şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kurulan taziye çadırında şehidin ailesi, taziyeleri kabul ederken Osman Soylu'nun 2 yıldır üs inşaatında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Soylu'nun cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23.09.2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tekeli Taburuna bağlı 2867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu, modüler üs bölgesi çalışmasında görevli 1 işçi ve bölge emniyetinden sorumlu 1 askeri personel şehit olmuştur, 2 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.