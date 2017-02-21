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Öso, El Bab’da Önemli Yerleri Ele Geçirdi

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Öso, El Bab’da Önemli Yerleri Ele Geçirdi
Türk askerinin desteklediği ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) El Bab'da, yoğun çatışmaların ardından DEAŞ'ın elindeki önemli yerleri ele geçirdi.

Türk askerinin desteklediği ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) El Bab'da, yoğun çatışmaların ardından DEAŞ'ın elindeki önemli yerleri ele geçirdi.

ÖSO'nun son olarak ele geçirdiği yerler arasında Sanat Lisesi, Cehcah ve Rummane meydanları ve şehrin ortasındaki Zemzem Camisi bulunuyor.

ÖSO, El Bab'da ele geçirdiği mahallelerde, DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılan kadın ve çocuklardan oluşan sivilleri daha güvenli yerlere nakletti.

ÖSO'nun ele geçirdiği bazı binaların içinde DEAŞ'ın kazdığı tüneller tespit edildi.

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