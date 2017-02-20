Otobüs resti minibüscüyü gerdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistemi Tekkeköy'e uzatmasının ardından dolmuş ve minibüs hatlarına 'Otobüsleşin' çağrısı yaptığı öne sürüldü. Hat başkanları yeni bir mücadeleye hazırlandıklarını açıkladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Hafif Raylı Sistemi Atakum'a uzatmasının ardından dolmuş ve minibüs hatlarına getirdiği güzergah kısıtlamalamasının benzerini hattı Tekkeköy'e uzatmasının ardından hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir ulaşım mastır planı hazırladığı öğrenilirken, hat sahiplerine 'Otobüsleşin' çağrısı yapıldığı öne sürüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ekim 2010'da Gar-OMÜ arasında hayata geçirdiği hafif raylı sistemle ilgili sonrasında raylı sisteme paralel palışan minibüs ve dolmuşlara güzergah kısıtlaması getirilmişti. Belediye aldığı kararla Samsun'un İlkadım ilçe merkezi Atatürk Bulvarı üzeri Liman Kavşağı ve Shell kavşağı arasına minibüs ve dolmuşların girmesini yasaklamış, kentte batı tarafından gelen dolmuşlar için Liman Kavşağı'nı, doğu tarafından gelenler için Shell kavşağından dönülmesini şart koşmuştu. Büyükşehir Belediyesi söz konusu alanda sonrasında domuşçuların tepkilerine rağmen OMÜ-Gar arasında eskpress otobüs hattını işletmeye almıştı.

DAVA AÇIP GÜZERGAHLARI DEĞİŞTİRDİLER

Dolmuşçular sonrasında Atakum'da ve İlkadım'da birçok kez tepkilerini yol kapatarak gerçekleştirdikleri eylemlerle dile getirmişti. Eylemlere katılan dolmuş şoförlerinin çoğu yargılandı ceza aldı. Sonrasında dolmuş hat sahiplerinin açtığı davada bazı güzergah değişiklikleri yapıldı. Mahkeme kararı doğrultusunda kent merkezine batı tarafından giren minibüs hat şöförleri için Liman kavşağından Fuar Caddesi'ne kadar doğu istikametinden girenler için Fuar Caddesi Valilik önüne kadar girmelerine izin verildi. Güzergahlarla ilgili açılmış birçok dava devam ederken, bir minibüs şoförü gerçekleştirilen eylemlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

BELEDİYE ULAŞIM MASTIR PLANI HAZIRLIYOR

Gelinen noktada Samsun Büyükşehir Belediyesi, Hafif Raylı Sistemi Tekkeköy'e doğru uzatmasının ardından dolmuş ve minibüslere yönelik yeni bir düzenleme içerisinde olduğu öne sürüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir ulaşım mastır planı hazırladığı öğrenildi. Belediyenin Canik ve Tekkeköy tarafına taşımacılık yapan dolmuş ve minibüs hat sahiplerine 'Otobüsleşin' çağrısı yaptığı öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi belediye meclisinde İller Bankası'ndan 70 adet otobüs ve 11 hafif raylı sistem treni için 105 milyon lira kredi talebini kabul etmişti.

OTOBÜSLER İFLASIN EŞİĞİNDE

Canik Teknepınar Hacı İsmail Düvecik Minibüsçüler Derneği Selahattin Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yönelik 'Otobüsleşin' şeklinde çağrı yaptığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin özelleştirdiği halk otobüslerinin iflasın eşiğinde olduğunu öne süren Demirci, "106 tane halk otobüsü iflasın eşiğinde. Bedava yolcu taşıyorlar. Raylı Sistem zarar ediyor. 5 gün kar yağdı yollar kapandı. Otobüsler raylı sistem işlemedi. Sadece minibüsler işledi o zamanda. Böyle bir durumda Büyükşehir Belediyesi bize otobüsleşin diyor. Ulaşım mastır planı yaptıklarını duyuyoruz. Bizde ulaşım mastır planı hazırladık. Galiba ikinci bir savaş istiyorlar. Öyle tepeden inme uygulamalara karşıyız. Diyaloğa açığız" dedi.

KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Hasköy Minibüsçüler Derneği Başkanı Hakan Bektaş ise Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir ulaşım mastır planı içerisinde olduğunu bildiklerini belirtti. Bektaş "Bizde duyuyoruz minibüsçülere otobüsleşin çağrısı yaptıklarını ancak özel halk otobüsleri iflasın eşiğinde. Minibüsçülere yıllardır baskı yapıyorlar. Biz konunun takipçisiyiz "diye konuştu.

MİNİBÜSÇÜNÜN YANINDAYIM

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, sorunların diyalog yöntemi ile çözülmesinden yana olduklarını vurguladı. "İnsanlara otobüs alın demek kolay" diyen Apaydın, "Bir otobüs 300 bin lira. Raylı sistem Tekkeköy'e kadar çalışabilir sıkıntı yok. Ancak minibüsçüleri ve dolmuşçuları yok sayılmasına karşıyız. Ben yaptım oldudan ziyade diyalogla sorunlar çözülmeli. Büyükşehir Belediyesi halk otobüslerini özelleştirdi. Hakları gasbedilince yeniden ihale düzenlendi. Özel halk otobüslerinin sıkıntıları gidermeli. Çözülmeyecek sorunlar değil. Minübüs sektörü talepleri karşılamak için doğmuştur. Samsun Büyükşehir Belediyesi minibüslerle ilgili şuana kadar garaj veya bir sosyal tesis bile yapmamıştır. Sadece vergi almakla sorun çözülmez. Toplantı yapılmalı, herkesle diyalog yolu açık tutulmalı. Atakumla ilgilli daha önce güzergah kısıtlaması sonrası bazı davalar açıldı, neticeler alındı bazıları sürüyor. Biz sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız. Şoförlerin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Zekeriya FIRAT \ Özel Haber