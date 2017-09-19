Otomobil Tomruk İstifine Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde tomruk istifine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tomruk istifine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Sezai Önder(34) idaresindeki 55 JJ 195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Toskoy Kavşağı ışıklarında yoldan çıkarak istif halinde bulunan tomruklara çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.