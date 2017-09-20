Otomobilden Kaçarken Tramvay Çarptı

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halinde olan bir otomobilin çarpmasından korktuğu için rayların bulunduğu tarafa kaçtığı...

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halinde olan bir otomobilin çarpmasından korktuğu için rayların bulunduğu tarafa kaçtığı iddia edilen 15 yaşındaki genç kıza tramvay çarptı.

Olay, akşam üzeri Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Elanur A. evine gitmek üzere yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen otomobilden korkan genç kız rayların olduğu noktaya geçince tramvay çarptı.

Genç kız olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Genç kız acil serviste tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.