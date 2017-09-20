Otomobilin Çarptığı Anne Ve Oğlu Hayatı Kaybetti

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi batı çevre yolu üzerinde yer alan düğün salonuna önünde meydana geldi. Düğün salonuna gelmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen Naciye Kuşkaya (32) ile kucağında bulunan 2 yaşındaki oğlu Ahmet Eymen Kuşkaya'ya, M.S.N.'nin kullandığı 46 B Z 921 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne Naciye Kuşkaya olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Ahmet Eymen Kuşkaya kaldırıldığı Kahramanmaraş Tıp Fakültesinde Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.