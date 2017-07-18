Gülay Kazancıoğlu ve Evren Erkan, Çeşme Marina'da sergiledikleri Carminicon Hayat Ağacı ve Uyku Perileri ile sanatın iyileştirici etkisini öne çıkarmaya...

Gülay Kazancıoğlu ve Evren Erkan, Çeşme Marina'da sergiledikleri Carminicon Hayat Ağacı ve Uyku Perileri ile sanatın iyileştirici etkisini öne çıkarmaya çalıştıklarını söylediler.

Temmuz ayı sonuna kadar Çeşme Marina'da açık kalacak olan sergi ve mitsel kahramanlardan esinlenerek tasarladıkları Carminicon Hayat Ağacı ve Uyku Perileri hakkında bilgi veren Gülay Kazancıoğlu, "Uyku Perileri'nde sanatın iyileştirici etkisini ön plana çıkarmaya çalıştık. Binlerce yıldır, bazı objelerin kendiliğinden bir anlam taşımaları insanda çok iyi duygular oluşmasına neden oluyor" dedi.

Bu objelerin aynı zamanda mitsel kahraman olduklarını ifade eden Kazancıoğlu, "Yeğenimin gördüğü kötü rüyaların son bulması için ona yaptığım küçük bir düş perisi heykelciği işin başlangıcı oldu. İşe yaramıştı. Düş perisine inanması; içinde olumlu bir duygu oluşturmuştu. Bunun üzerine zaten yıllardır ortak işler yaptığımız Evren'le birlikte perileri tasarladık. Başlangıçta uyku perilerini kendimiz için ve çocuklar için yaptık. Daha sonrasında da giderek gelişti. İki yılda bugünkü noktaya geldik. Her perinin hikayeleri yazıldı. Psikologlar ve felsefeciler tarafından analiz edildiler. Psikolog bir arkadaşımız Carl Gustav Jung'ın arketip kavramıyla çok ilişkili bulduğu bu heykelcikleri yapmaya devam etmemiz için ısrar etti. Perilerimiz bu şekilde doğdu" diye anlattı.

"Oyuncak değil, fantastik heykelcikler"

Perilerin hepsinin el ürünü olduğunu söyleyen Kazancıoğlu, "Önce heykel formunda yüzleriyle şekilleniyorlar. Daha sonra perilerimiz giydiriliyor. Bütün bunları sanatçı arkadaşım Evren Erkan ile birlikte yapıyoruz. Giderek hikayeleri de oluştu. Dostluk, aşk gibi kavramlardan yola çıkarak, hepsinin kökeninde bir hayat ağacı olduğunu vurgulayıp geliştirerek uyku perilerini oluşturmuş olduk. Mitolojiden, psikolojiden, sanat tarihinden, felsefeden harmanlanarak ortaya çıkmış ürünler bunlar. Oyuncak değiller. Daha çok fantastik heykelcikler diyebiliriz. Perilerimiz dekoratif birer ürün ama bundan öte anlamları var. Mutluluk, iyilik, sevgi, güzellik, umut, aşk, adalet, cesaret gibi iyi duygular çağrıştıracak objeler istedik. Özellikle yurtdışından aldığımız beğeni ve talepler cesaretimizi arttırdı. İsteyenler için kolyeler tasarladık. Çeşme Marina'da çok ilgi gördük. Meraklıları gerçekten perilerimizi çok seviyorlar. Perilerimizi çok orijinal buluyorlar. Başka bir yerde bu perilerden yok" diyerek özgün sanat eserleri olduklarını belirtti.