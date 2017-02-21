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Öz Orman İş Sendikasından Uluslararası Demokrasi Kongresi

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Öz Orman İş Sendikasından Uluslararası Demokrasi Kongresi
Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Yurt içinde bu FETÖ çetesinin neler yaptığını yaşayarak gördük ama bu çetenin yurt dışındaki...

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Yurt içinde bu FETÖ çetesinin neler yaptığını yaşayarak gördük ama bu çetenin yurt dışındaki bağlantıları devam ediyor. "Bizim başımıza gelen yurt dışındaki sendikaların başına gelmesin" diye çağırdık onları" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 2-4 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "15 Temmuz Darbe Girişimi Küresel Satranç" isimli uluslararası demokrasi kongresi hakkında basın toplantısı düzenledi. Ankara Meyra Palas Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, kongre hakkında bilgi veren Aslan, "Toplantımızın açılışını sayın başbakanımız yapacak. Bunun için dünyadaki sendikalara bir çağrı yaptık. Sendikaların çarpan etkisi büyük. Bunun için yurt içinde bu FETÖ çetesinin neler yaptığını yaşayarak gördük ama bu çetenin yurt dışındaki bağlantıları devam ediyor. "Bizim başımıza gelen yurt dışındaki sendikaların başına gelmesin" diye çağırdık onları. "15 Temmuz'da neler oldu, neler çektik, bunları anlatalım" dedik. 150'ye yakın ülkeye davet gönderdik. Bunlardan 45 ülke olumu yanıt verdi. Yaklaşık 150 sendika üyesi gelecek" şeklinde konuştu.

Toplantıda yurt içinden ve yurt dışından uzmanların katılacağını kaydeden Aslan, "Onlarla 2 gün boyunca 15 Temmuz'u masaya yatırıp, 15 Temmuz ve demokrasi üzerine konuşacağız. 15 Temmuz, ekonomiye yansımaları, "Türkiye batıyor" gibisinden saldırılar. Bunları da ekonomistler üzerinden anlatalım istedik" ifadelerini kullandı.

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