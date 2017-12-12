Özgür Çizerler Ödüllerine Kavuştu

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasında dereceye giren karikatüristlere...

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasında dereceye giren karikatüristlere ödülleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) gerçekleştirilen törenle verildi.

2008 yılında hayatını kaybeden usta karikatürist Eflatun Nuri adına düzenlenen yarışmada dereceye giren 11 çizer ödül aldı. Geceye siyaset, medya ve sanat dünyasından isimlerin de aralarında yer aldığı kalabalık bir davetli grubu katıldı. Ödül törenini merhum karikatürist Altan Erbulak'ın oyuncu kızı Sevinç Erbulak sunarken, sanatçı Leman Sam da şarkıları ile müzik dolu, unutulmaz bir gece yaşattı.

Ödül töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir'de yaşamış ve kente iz bırakmış bir değer olan Eflatun Nuri anısına böylesi anlamlı bir yarışma düzenlemiş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Karikatürün hem bir sanat dalı hem de basın ve ifade özgürlüğünün en önemli araçlarından biri olduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, "Sanat, anlama, anlatma, anlamlandırma çabasıysa, bu çaba en yalın ve en sarsıcı olarak karikatür sanatında var. İnsanları sarstığı için tehlikeli bir sanat da aynı zamanda. İfade özgürlüğü yönüyle de öyle. İfade özgürlüğü saf bir özgürlük değil. Normal ifade herkesin ifadesi. Özgürlükse; en aykırı fikirler, normal olmayanlar için tanınan bir özgürlük ve bu anlamda korunması gereken bir hak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, mahkeme kararlarında ifade ne kadar sarsıcıysa o kadar korunmaya değer olduğu belirtiliyor. Ama maalesef günümüzde sansür, otosansür ve gazeteciler üzerinde baskılar. Hatta manevi tazminat davaları bile sansür olmaksızın karikatüristin, sanatçının, gazetecinin kendisini sınırlandırmasını sağlayan uygulamalar. Manevi tazminat davaları sonucunda kapanan dergileri biliyoruz. Öyleyse inadına karikatür demek lazım, inadına ifade özgürlüğü demek lazım" dedi.

Basın ve ifade özgürlüğünün, demokrasinin vazgeçilmez görevi olduğunu vurgulayan Başkan Pekdaş, "Biz yerel yöneticilerin bir amacı da özgür insanı yetiştirmektir. Çünkü yerel demokrasiler demokrasinin ilk adımıdır. Özgür bireyleri yetiştirmek için görevliysek demokrasi için ifade özürlüğüne, basın özgürlüğüne sahip çıkmamız gerekiyordu ve bu nedenle İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte böyle bir yarışmayı seve seve yapmayı kabul ettik" diye konuştu. Başkan Pekdaş, tutuklu gazetecileri, sanatçıları, akademisyenler, aydınları beklediklerini belirterek selam gönderdi. İGC Başkanı Misket Dikmen de zulmün ve baskının olduğu yerde kalemin en güçlü silah olduğunu söyledi.

151 çizer, 406 eser

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Bu yıl "İfade ve Basın Özgürlüğü" teması altında düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden 151 çizer katıldı. Çizim tekniğinin serbest olduğu yarışmada toplam 406 eser değerlendirildi. Yarışmada birinciliği Engin Selçuk, ikinciliği Hicabi Demirci, üçüncülüğü de Oktay Bingöl kazandı. Başarı ödülleri ise Mete Erden, Musa Keklik ve Murteza Albayrak'a verildi. Yarışmada Konak Belediyesi Özel Ödülleri ise Hilal Özcan ve Yaşar Uçar arasında paylaştırıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülünü Hasan Ceylan alırken, Önder Önerbay Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Karikatür Onur Ödülü ise usta çizer Latif Demirci'ye verildi. Kazananlar ödüllerini CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purcu ile Tacettin Bayır, Başkan Pekdaş, İGC Başkanı Misket Dikmen, İGC Genel Sekreteri Kenan Çimen, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk ve kitap eki yayın yönetmeni Turhan Günay, gazeteci Nazım Alpman ve Eflatun Nuri'nin kızı Sema Erkoç Çağlar'ın elinden aldı.

Törenin ardından sahneyi muhteşem sesiyle Leman Sam doldurdu. Yıllar geçse de unutulmayan şarkıları seslendiren Leman Sam, konserine "İlla İlla" ile başladı. Salonu tıklım tıklım dolduran konuklar hep bir ağızdan Sam'a eşlik etti. Gece de yer almaktan onur duyduğunu dile getiren Sam, şarkı söylemekten en çok keyif aldığı yerin İzmir olduğunu söyledi. Konseri dinleyenler gecenin sonunda Leman Sam'ı ayakta alkışlayarak sevgilerini gösterdi.