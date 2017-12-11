Pamukkale Sosyal Market Yüzleri Güldürüyor

Pamukkale Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla kurulan Pamukkale Sosyal Market, bini aşkın...

Pamukkale Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla kurulan Pamukkale Sosyal Market, bini aşkın ailenin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım amacıyla kurulan sosyal market, hizmetlerini sürdürüyor. Pamukkale Sosyal Market'ten yardım alan aile sayısı bin 45 kişiye ulaştı. Pamukkale Belediyesi'ne yardım için başvuran ailelerin maddi durumları incelendikten sonra belirlenen kriterler çerçevesinde, Sosyal Market'te kullanılan sosyal kartları Başkan Gürlesin tarafından dağıtılıyor. Her ay 250 TL değerinde 1000 puan yüklenen kartla vatandaşlar, gıda maddelerinin yanı sıra giysi ve ayakkabı da alabiliyor.

Pamukkale Sosyal Market'tin sosyal belediyecilik anlamında en önemli girişimler biri olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Sosyal Market'imiz aracılığıyla destek olduğumuz aile sayısı 1045'e ulaştı. Yeni kurulan bir belediyeyiz ama ilk günden bugüne gerçekten de insanlarımızın sıkıntıları ile birebir ilgilenme derdindeyiz. Belediyemizin hizmet alanında olan sosyal marketimizle insanlarımızın hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için sosyal kart veriyoruz. Destek verdiğimiz ailelerde aradığımız ilk şart ilçe sınırları içerisinde yaşamaları. Her başvuruna değil, araştırma yapılarak gerçekten ihtiyacı olan ailelere sosyal kartımızı veriyoruz. Sosyal Market'imiz, belediyeciliğin manevi anlamda vatandaşların sıkıntıları ile dertlenildiğinin bir ispatıdır. Bu durumdan dolayı toplam dağıttığımız Sosyal Kart 1045 iken şu anda aktif olan kart sayımız 800. Bu çerçevede marketimiz daha da geliştirilerek ve daha çok insanımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" diye konuştu.

Maddi durumu uygun olan vatandaşlara seslenen Gürlesin, "Amaç daha fazla insana ulaşmak daha fazla insanın derdiyle dertlenmekse, bu sistemin geliştirilerek ve ihtiyaç sahibi olan insanlara bir fazla malzeme vermek hedefimiz. Marketimize destek olmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin hesaplarına direkt nakit olarak veya malzeme temini ile destek olabilirler. Ne kadar çok katkı verenimiz olursa bizlerde o kadar çok mutlu oluyoruz. Önemli olan o hayır dualarını hep birlikte almak. Buradan da, bu sistemin çalışmasında emeği geçen kim varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.