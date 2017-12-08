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“PANTENE ALTIN KELEBEK” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR.

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“PANTENE ALTIN KELEBEK” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR.
Herkesin gözü onda…

Türkiye'nin en uzun soluklu ödülü Altın Kelebek, sahiplerini buluyor. Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri 10 Aralık’ta sahiplerini buluyor, televizyon ve müzik dünyasının ‘en iyileri’ ödüllerine kavuşuyor. Yetenekleri, güçleri ve başarılarıyla kendi mucizelerini yaratanlar, yılın en ‘görkemli’ gecesinde bir araya geliyor. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Ayça Ayşin Turan ve Cem Davran’ın sunumuyla 10 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla Kanal D’de.

Yayın Tarihi       :10 Aralık Pazar/ Canlı
Yayın Saati        :19.45

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