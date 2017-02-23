PARKOMAT KAFA KARIŞTIRIYOR

‘’Parkomat yasal değil’’ diye diye dilimizde tüy bitti.

Üstelik bunu biz uydurmadık.

Mahkeme kararı böyle.

Samsun 2. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin parkomat uygulamasıyla ilgili düzenlemesini, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti biliyorsunuz.

Daha önce defalarca yazıldığı için tekrarlamayacağım ama bu mahkeme kararı karşısında Büyükşehir Belediyesinin parkomat makinelerini sökmesi gerekiyordu.

‘’hukuk, guguk oldu’’ diye söyleniyor ya, bu sözü haklı çıkarmak için çalışıyor sanki birileri.

Mahkeme kararına rağmen ne Büyükşehir geri adım atıyor, ne de belediyenin yetkilendirdiği Parkomat firması, bu inadından vazgeçiyor.

Bunu yazıyoruz diye de bizi kimse emek ve ekmek düşmanı olarak görmesin.

Ülkemdeki kanun yapıcılar bu Parkomat uygulamaları için bir yasa çıkarır mı bilmiyorum ama yasal bir zemine oturtulana kadar yazmaya devam edeceğim.

Bu konuyu uzun süredir köşeme taşıdığım gibi, konu başta Hedef HALK olmak üzere, Samsun Basınına da defalarca manşet oldu.

Son mahkeme kararına dair haber, Hedef HALK’ta ‘PARKOMAT’I BİTİREN KARAR’ diye çıkınca, parkomatçılar, ceza yazdıkları araçların camına eski bir mahkeme kararının fotokopisini iliştirmeye başlamışlardı.

O mahkeme kararının eski olduğu ve parkomatın iptaline ilişkin kararı etkilemeyeceği anlaşılınca, Parkomat firması bu defa yeni bir yöntemi uygulamaya koydu.

Firma bu defa şu sıralar, bir vatandaşın Sulh Ceza Hakimliğinde açtığı davada, mahkemenin bu konudaki davalara bakmaya yetkili olmadığını belirten kararına ait fotokopiyi dağıtıyor.

Önceki gün üzerinde ‘’Sulh Ceza Mahkemesi vatandaşın park ücreti için açtığı davanın reddine karar verdi’’ diye yazan bir fotokopiyi görünce, ‘’Kafamızı karıştırmak istiyorlar galiba’’diye düşündüm.

Bunun üzerine, Parkomatı iptal ettiren davayı açan Avukat Aslan Bolat’ı arayarak, ’’bu ne anlama geliyor?’’ diye sordum

Aldığım cevap ‘’Vatandaş yanlış mahkemeye başvurmuş’’ şeklinde oldu.

Avukat Bolat, ‘’icra takibi gelmesi halinde, yedi gün borca itiraz edin’’ diye de uyarıda bulunuyor.

İtiraz edilmesi halinde, parkomat firmasının icra mahkemesinde dava açmak zorunda kalacağını söyleyen Avukat Aslan Bolat, iptal karardan sonra parkomatçılar tarafından açılmış tek bir icra davasının bulunmadığını da iddia ediyor.

Doğru kararı siz verirsiniz ama konuyu bilen Avukat ‘’ödemeyin’’ diyor.