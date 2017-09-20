Pazaryeri İlçesi Yenileniyor

Pazaryeri'nde belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizi değiştirmeye ve geliştirmeye...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi değişmeye ve yenilenmeye devam ediyor.

Pazaryeri'nde belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizi değiştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Kaldırım çalışmaları devam ediyor. Kaldırımlarımızı ilçemizin renkleri olan mavi ve beyaz taşlarla döşüyoruz. Aynı zamanda kaldırım yaptığımız Yüzbaşı Mahallesi'ndeki yolu süpürge aracımızla temizliyor, bordürleri mavi beyaz renklerle boyuyoruz. Bizlere her zaman desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin diyorum" dedi.